FIFA: Robert Lewandowski proglašen za najboljeg fudbalera svijeta

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) večeras je na virtualnoj svečanosti proglasila najbolje u 2020. godini, koju je obilježila pandemija koronavirusa. Za najboljeg fudbalera u godini na izmaku proglašen je Poljak Robert Lewandowski.

U užem izboru za FIFA-inu nagradu uz Lewandowskog bili su Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, koji su dominirali posljednju deceniju. Međutim, u 2020. godini Lewandowski ih je nadmašio sjajnim igrama u dresu minhenskog Bayerna s kojim je osvojio prvenstvo, Kup i Superkup Njemačke te Ligu šampiona i Superkup Evrope. Uz to poljski reprezentativac je bio najbolji strijelac Bundeslige (34 gola) i Lige šampiona (15) te je već proglašen najboljim fudbalerom u Evropi i Njemačkoj u 2020. godini.

Za najboljeg trenera u FIFA-inom izboru proglašen je Jurgen Klopp, koji je Liverpool superiorno odveo do naslova šampiona Engleske, i to prvi put nakon 30 godina. “Redsi“ su naslov osvojili uz rekordnih 99 bodova u Premier ligi. To je bilo dovoljno da Klopp odbrani titulu najboljeg trenera svijeta koju je ponio prošle godine, nakon što je s Liverpoolom osvojio Ligu šampiona. Uz Kloppa među tri kandidata za nagradu bili su još Marcelo Bielsa, trener Leedsa i Hans-Dieter Flick koji je odveo Bayern do čak pet trofeja u protekloj sezoni. Izbor Kloppa je izneđujući, jer je Flick u skladu sa rezultatima u 2020. godini važio za apsolutnog favorita.

Za najbolju fudbalerku svijeta u godini na izmaku proglašena je Engleskinja Lucy Bronze. Ona je postala prva odbrambena igračica koja je proglašena najboljom na svijetu. Bronze trenutno nosi dres Manchester Cityja s kojim je osvojila FA kup.

