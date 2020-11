Jose Mourinho: “Kane je pravi lider koji redefiniše ulogu napadača u današnjem fudbalu”

U derbiju devetog kola Premier lige Tottenham je na svom terenu bio bolji od Manchester Citya 2:0 i izbio na prvo mjesto.

“Osobno, više volim kada poslije utakmice govore igrači jer su oni ti koji su bili fantastični – dali su sve od sebe. Oni prate stragegiju nogometa i ponekad, više nego ikad, strategija igra važnu ulogu. Bili su sjajni“, izjavio je menadžer Totenhema Jose Mourinho i hvalio je najveću zvijezdu tima:

“Harry Kane predstavlja duh svih ostalih momaka i način na koji on radi za klub inspirira ostale momke da čine isto. On je fantastičan igrač – zbog njega svi ostali redefiniraju što je to napadač. Tendencija je da vidimo koliko golova napadač postiže, ali on ima i asistencije“, govorio je Mourinho o Harryu Kaneu, prenosi “SCsport“.

