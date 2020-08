Leipzig u polufinalu Lige prvaka, eliminacijom Atletica zakazali okršaj s PSG-om

Na prva uzbuđenja na drugom susretu četvrtinala play-offa Lige prvaka nije se dugo čekalo. Prvi su zaprijetili fudbaleri RB Leipziga, i to u četvrtoj minuti preko Marcela Halstenberga, no lopta je poslije njegovog šuta otišla nekoliko metara iznead gola.

Atletico je izvratio u 13. minuti preko Yannicka Carrasca, ali je Peter Gulacsi odlično zaustavio loptu koja je išla u njegov donji lijevi ugao.

Samo nekoliko trenutaka kasnije Saul je pao u šesnaestercu njemačkog sastava, poljski arbitar Szymon Marciniak nije se oglasio.

U 25. minuti desila se sumnjiva situacija, izgledalo je kao da je Renan Lodi igrao rukom u kaznenom prostoru, no glavni sudija je pokazao da se igra nastavi, a izostala je i reakcija iz VAR-sobe.

Deset minuta prije kraja crnogorski defanzivac Stefan Savić nezgodno se sudario s Lukasom Klostermannom, a obojica su zaradili nezgodne povrede glave, bilo je i krvi, ali su nakon pružene medicinske pomoći obojica nastavila susret, prenosi “Faktor“.

U finišu prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, niti ozbiljnijih prilika, pa se na pauzu otišlo s 0:0.

Drugo poluvrijeme počelo je odlično za njemačkog predstavnika. U šestoj minuti nastavka dobru dugu loptu poslao je Marcel Sabitzer, sve je odlično pratio Dani Olmo i poslije dobro tempiranog skoka i sjajnog udarca glavom matirao Jana Oblaka za vodstvo Leipziga.

Who'll come out on top?#UCL pic.twitter.com/oemR1FEouz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2020