Amar Osim: “Ko je bio jak, bit će i sad”

Ako je suditi po pripremnim utakmicama, navijači Željezničara mogli bi očekivati sjajnu sezonu. Ekipa nije izgubila niti jedan meč, remizirala je sa Širokim Brijegom (1:1), a pobijedila Velež (3:2), Goražde (4:0), GOŠK (2:1), Bosnu Visoko (3:0), Igman Konjic (6:0) i Tuzla City (3:1).

Trener Amar Osim ipak dobro zna da rezultati na pripremnim utakmicama nemaju ama baš nikakve veze sa tim kako će ekipa reagovati u prvenstvenim duelima.

– To što smo imali dobre rezultate, može nam samo biti problem, govori Osim, koji vjerovatno žali što nije mogao više ružiti igrače zbog poraza.

Sezona koja počinje u subotu definitivno će biti najčudnija u historiji Premijer lige, igrat će se po specifičnim koronapravilima, a fudbaleri će zvanične utakmice prvi put zaigrati nakon pet mjeseci pauze.

– Pripreme su bile ok, ne izgleda kao da će biti nekih posebnih problema. Nekim igračima je više škodila pauza, nekim manje. Vidjet ćemo na utakmicama kako će to izgledati. Što se tiče ovih novih pravila, ne bi trebalo da to utječe na igrače. Bit će više izmjena, što može biti nekada prednost, a nekada hendikep, kaže harizmatični stručnjak.

Iako je ekipa pretrpjela neke promjene, Osim smatra da kvalitetom ne zaostaje za onom što je igrala u prošloj sezoni.

– Kada smo kompletni, to je tu negdje, slično kao i prošle sezone. Problem je što već u 1. kolu nismo kompletni, imamo povrijeđenih, suspendovanih, rovitih. Neke stvari i ne ovise previše o tome kako spremiš ekipu, kako ona igra, već se utakmica, pa i serija utakmica, okrene na neku stranu, a ti to gotovo da ne možeš kontrolisati, govori trener plavih.

Željezničar kao ambiciju uvijek ima borbu za sami vrh, tako će biti i u ovoj sezoni, posebno jer naredne godine klub slavi 100. godišnjicu postojanja. Glavni rivali za titulu vjerovatno će biti isti kao i prošle sezone.

– Zna se ko je bio do sada jak, tako bi trebalo biti i ove sezone. Naša ambicija je da se popravimo. Bitno je tu mnogo faktora. Kako uđeš u sezonu, kakav se ritam nametne, rekao je Osim za “Oslobođenje“.

Svakodnevno se piše o raznim igračima koji dolaze ili odlaze s Grbavice, jasno je da bi ekipa trebala još nekoliko igrača, posebno su kritične krilne pozicije gdje stručni štab ima sužen izbor.

Amar Osim po običaju ne želi previše govoriti o tome koga bi volio vidjeti u svom timu, pa je samo kratko prokomentarisao.

– Ako nam se ukaže prilika, dovest ćemo neke igrače, poručio je strateg kluba sa Grbavice.

U klub je stigla ponuda za Damira Sadikovića, a spominje se i interesovanje ruskog Khimkija za Ivana Lendrića. Oba igrača su u najozbiljnijim planovima za prvi tim, pa sada na Grbavici vagaju da li je bolje namaći neki novac u ispražnjenu kasu ili sačuvati tim koji se uigravao za sezonu.

Povreda Petra Boje dodatno je suzila opcije za Osima, a kako u 1. kolu protiv Veleža ne može računati ni na Mehmeda Alispahića, koji će propustiti meč zbog žutih kartona, već na startu se suočava sa ozbiljnim problemima.

Generalku protiv Tuzla Cityja propustio je najbolji igrač Željezničara Semir Štilić kojem je nastradao prst na prijateljskoj utakmici sa Širokim Brijegom i stručni štab nije želio rizikovati te je odlučio da ga sačuva za duel s Mostarcima, prenosi “Sport1“.

