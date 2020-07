Amar Osim: “Na Jovanovića više nećemo moći računati, to što imamo danas je igralo”

Poslije meča na Grbavici je kazao:

“Nešto manje od 70 minuta djelovali smo ozbiljno, nakon toga smo se previše opustili. U napadu nismo imali ambicija, vratili smo ih u igru. Kada smo napravili izmjene bili smo inferiorni, tri ili četiri igrača bila su umorna, sve je rezultiralo promjenom sistema i pozicija, oni su dominirali. Možda je 2:1 bio realniji rezultat, bilo je finih stvari, ali i stvari koje se moraju ispraviti“, istakao je Osim, prenosi “SCsport“.

Potvrdio je da Željezničar više neće moći računati na usluge defanzivca Aleksandra Jovanovića, čiji klub u Australiji, Macarthur, nije pristao na opciju da ga Plavi zadrže još neko vrijeme

“Nažalost, na njega nećemo moći računati, mislim da ne postoji nikakva šansa da ga registrujemo i da neće imati pravo nastupa za naš klub“, istakao je Osim te nastavio govoriti o igračkom kadru:

“To što je danas igralo to je to. Nemamo 150 igrača. Bojo se povrijedio, Jovanovića ne možemo registrovati, Štilić nije tu, Alispahić ima kartone. To je to što imamo i pokušat ćemo izvući najbolje što imamo i pokušati biti pravi“.

O povrijeđenom Štiliću je kazao:

“On pet-šest dana ne trenira nikako, ne trenira u kopačkama. Nadam se da će u ovih dan – dva moći da obuje kopačke. To bi bio dobar znak za dalje“.

