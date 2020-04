Totti: Ponekad sjedim u autu i borim se da ne zaplačem

Francesco Totti priznao je u Instagram javljanju uživo da neće stupiti nogom na Romin trening-teren sve dok je James Palotta predsjednik kluba.

Legendarnog princa Rima čelnik Rome prisilio je na penziju kad mu u 40. godini nije ponudio novi ugovor, a kako je poznato da Totti odbija igrati za bilo koji drugi klub, nije imao izbora nego da se penzioniše.

“Nisam htio prestati igrati nogomet jer sam se dobro osjećao. Nisam htio igrati zauvijek ni prisiljavati nekoga da me stavlja u igru”, rekao je Totti na Instagramu u razgovoru s Lucom Tonijem:

“Nisam htio pokvariti sve ono što sam napravio u Romi pa sam se radije penzionisao nego da igram negdje drugo. Nisam glup, nemam 10 godina, ali u dobroj sam formi. Mogao sam biti sretan samo s tim da budem dio svlačionice, da pomažem treneru kad zagusti i pomognem mladim igračima. Kad god sam ulazio s klupe, stadion je planuo, ta atmosfera je svima bila korisna. Rekli su mi da ću ja odlučivati o tome kad su povući, a onda su me gurnuli ustranu. Razočaran sam, pa ja bih nogu odsjekao za Romu”, dodao je Totti.

Kad se povukao, Totti je kratko radio kao jedan od direktora u klubu, ali je dao ostavku nakon što je istaknuo da nije zadovoljan načinom na koji Pallotta vodi klub.

“Dok god je situacija ovakva, neću nogom kročiti u Trigoriju. Svaki put kad svog sina Cristiana dovedem na trening, ostanem ispred vrata. Nekad sjedim u autu i borim se da ne zaplačem kad se sjetim da nakon 30 godina ne mogu nogom zakoračiti ovdje”, rekao je.

“Otišao sam i to je to. I dalje imam puno prijatelja iza tih vrata. Svako malo me sin pita da ga dođem gledati, ali ne mogu, ubilo bi me to”, zaključio je Totti, prenosi “Index“.

