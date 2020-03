Vahid Halilhodžić uporedio koronavirus s ratom u BiH

Vahid Halilhodžić u intervju za francuski “Le Parisien” uporedio je trenutnu situaciju u svijetu s ratom u BiH rekavši da se današnje stanje izolacije ne može porediti s onim što se dešavalo na ovim prostorima.

– Postoje zajedničke tačke između rata i trenutne situacije, ali se, generalno, ne može porediti. Ja sam bio u Mostaru kada je rat počeo, a mi smo bombardirani svakog dana i neko je mogao poginuti. To je bilo užasno, a i tada su neke aktivnosti prestale. Nisam više mogao raditi, Mostar i Sarajevo su bili okupirani i blokirani, Srbi i Hrvati su nas bombardirali, a moj grad je bio u rukama fašista – kazao je Halilhodžić.

Kazao je kako je boravio u kući i da je skoro dvije godine mogao šetati samo u dvorištu.

– Morali smo biti oprezni, a kada sam nakon jednog javnog gostovanja na radiju kritizirao hrvatske fašiste, prijatelj me upozorio da će bombardirati moju kuću. Deset minuta prije ponoći, to se i desilo, 45 minuta je trajalo bombardiranje moje kuće, sakrio sam se u podrum i mogu reći da je to bio najgori period mog života. U potpunosti su mi uništili kuću – prisjetio se Halilhodžić, prenosi “Avaz“.

