Adnan Čustović: “Sarajevo cijenim, ali moj prvenstveni cilj je angažman u Belgiji ili negdje vani”

U Fudbalskom klubu Sarajevo uvijek zanimljivo. Posljednjih dana čaršijom je krenula priča da se ‘sapunja’ stolica aktuelnom i najtrofejnijem treneru Husrefu Musemiću, a da bi ga nakon sutrašnje (subota) utakmice sa Veležom mogao naslijediti Adnan Čustović, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, piše “Radio Sarajevo“.

Gotovo od ljeta traju špekulacije da se Husrefu Musemiću sprema otkaz, a da bi prekinuli priču “RadioSarajevo” je kontaktirao sjajnog Mostarca, koji je stigao u Bosnu i Hercegovinu na odmor.

Za one koji ne znaju. Čustović je posljednjih nekoliko godina sjedio na klupi dva belgijska kluba – Ostendea i Beverena. Trenutno je bez angažmana, dolaskom u BiH pokrenule su se i glasine da dolazi na klupu FK Sarajevo. U dresu reprezentacije BiH slavu je stekao kada je na Koševu 2007. godine postigao gol u meču sa Turskom (2:1) u samom finišu meča odigranom u Sarajevu.

Adnane, idemo odmah u glavu – Ko vas je postavio za prvog kandidata da naslijedite Husrefa Musemića na klupi FK Sarajevo?

Čustović: Ne znam odakle su počele te glasine. Iako mi laska što me jedan klub kao FK Sarajevo traži, ali sam iznenađen takvom pričom. Istina je da sam od odlaska iz Beverena u augustu, bez angažmana i da sada čekam novu priliku, ali je ta priča u vezi Sarajeva i mene iznenadila.

Nećete nam kazati da Vas niko nije iz FK Sarajevo kontaktirao?

Čustović: Nažalost, morat ću vas razočarati – niko me nije zvao. I mene je iznenadio poziv prijatelja kada su mi kazati da me povezuju sa Sarajevom. Sve je to super, ali zvanično – niko.

U subotu se igra meč Veleža i Sarajeva, bit ćete u Vrapčićima?

Čustović: Hoću, ali zbog svog Veleža. Rođene nisam gledao od prošle godine, kada su bili u Prvoj ligi Federacije BiH. Čuo sam da je stadion za ‘desetku’, svaka čast upravi kluba. Bit ću na stadionu, jer sam uzeo i člansku kartu, ali prvenstveno idem da gledam Velež.

Kakva je razlika između belgijskog i bh. fudbala?

Čustović: Teško je kazati koja je razlika. BH Telecom Premijer ligu dugo nisam gledao. ja sam bio u dva belgijska kluba, ali to nije dovoljno da upredim belgijsku i bh. ligu.

Meč u Vrapčićima će biti prilika i da vidite kako igra prvak BiH, FK Sarajevo.

Čustović: Šalite se… (smijeh)… Sarajevo cijenim, znam da su naš najbolji klub, ostvarili su lijepe rezultate i na međunarodnoj sceni, ali moj prvenstveni cilj je da radim vani, u Belgiji ili negdje drugo. U Belgiji mi je porodica, supruga sa djecom, tako da ta priča o mom dolasku u FK Sarajevo zaista ne pije mnogo vode.

S kim ste u kontaktu od bivših reprezentativaca?

Čustović: Slabo se čujem… Veze su se nakon mog odlaska iz reprezentacije BiH prekinule, ali sam pratio nastupe Zmajeva. Radovao se svakom uspjehu.

Kako komentirate današnji žrijeb u Nyonu?

Čustović: Pratio sam i mogu kazati da smo imali sreće. Obje utakmice igramo kući i to je lijepa prilika da odemo na Euro. Sva tri rivala su nezgodna, posebno Irci, koji igraju dosta slično kao Englezi, ali imamo prednost i veliku priliku da prvi put zaigramo na Euroskom prvenstvu.

