Jose Mourinho se rasplakao pred kamerama

Ipak prvo se izjalovio Real povratkom Zidana, Inter se odlučio za Kontea, Bajern i PSŽ su odlučili da nastave sa sadašnjim trenerima. Također je imao ponude i iz Azije, piše “Avaz“.

Kaže da teško prihvata odmor.

– Od kada sam u profesionalnom fudbalu sve je kliknulo, ne mogu da živim bez toga. Bilo je i teških trenutaka, ali više radosti, i to je moj život – kaže Portugalac.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA

— Polo Maruwa (@elchaupo) 17. kolovoza 2019.