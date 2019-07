Nakon herojskog čina Seada Kolašinca: Urnebesne fotografije i videi

Advertisements

Naime, kako su objavili iz policije, dvojica napadača koja su imala noževe krenula su opljačkati automobil u kojem su se nalazili Mesut Ozil i naš Sead Kolašinac, piše “Avaz“.

Dvojica masikranih razbojnika su željela opljačkati Ozila, ali je iz automobila izletio Kolašinac i šakama nasrnuo na noževe i napadače.

Napadači su pobjegli, a policija traga za njima.

Nakon ovog napada, društvene mreže gore od reakcija na hrabrost našeg reprezentativca.

Korisnici Twittera su se utrkivali u što duhovitijim fotografijama i videima kako bi prikazali Kolašinca u najboljem svjetlu.

Sead Kolasinac hunting the attackers after they tried to rob Ozil #arsenal pic.twitter.com/zhBxMYWlmT

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) 25. srpnja 2019.