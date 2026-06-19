Zmajevi doživjeli poraz od Švicarske: Meč protiv Katara će odlučivati o plasmanu u drugu rundu Mundijala

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske odmjerile su snage u okviru drugog kola Svjetskog prvenstva, a susret je okončan rezultatom 1:4.

Zmajevi su u prvom kolu remizirali sa Kanadom rezultatom 1:1, dok su Švicarci neočekivano podijelili bodove sa Katarom.

Na samom otvaranju susreta nije bilo pravih prilika. Prvi su zaprijetili Švicarci preko Ndojea, koji je u 10. minuti šutirao, ali je pogodio vanjski dio mreže gola Vasilja. Uslijedio je i novi napad Švicarske, no na našu sreću gosti se nisu najbolje snašli u završnici akcije, pa je propala dobra prilika.

Potom su Zmajevi organizovali dobru kontru, Memić je projurio po desnoj strani kao brzi voz, međutim izostao je precizniji centaršut. Nedugo zatim zaprijetili su i Švicarci snažnim udarcem Frojlera s distance, ali lopta odlazi tik pored gola.

Činilo se da je pauza za hidrataciju dobro došla ekipi Sergeja Barbareza.

U 32. minuti Alajbegović je odlično proigrao Džeku, koji je potom uposlio Tahirovića na drugoj strani, ali se veznjak Zmajeva nije najbolje snašao, pa je prilika propala.

Šest minuta kasnije viđen je i prvi udarac u okvir gola. Memić je šutirao, ali je Kobel sigurno odbranio njegov pokušaj.

Pet minuta prije kraja prvog poluvremena, nakon dobre akcije, Alajbegović je ponovo uposlio Džeku, koji je šutirao, ali je njegov udarac izblokiran.

U drugom poluvremenu Švicarci su prvi zaprijetili kada je Ndoje pokušao makazicama, ali se Vasilj istakao sjajnom intervencijom. Nakon toga je Embolo zaprijetio, no Vasilj je još jednom fantastično reagovao.

U 69. minuti Dedić je šutirao, ali je Kobel dobro intervenisao i spasio svoj tim. Pet minuta kasnije, rezervista Manzambi snažno šutira iz voleja i dovodi Švicarsku u vodstvo.

Samo šest minuta poslije stigla je nova loša vijest za Zmajeve – Muharemović je dobio direktan crveni karton, pa je BiH do kraja susreta igrala s igračem manje.

U 84. minuti rezervista Vargas pogodio je nakon asistencije Embola i udvostručio prednost Švicaraca.Manzambi je u posljednjoj minuti regaularnog toka utakmice povisio na 0:3, a rezervista Mahmić u nadoknadi pogađa za 1:3. Konačan rezultat je postavio Džaka golom sa bijele tačke.

U narednom, trećem kolu, Zmajevi će igrati protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage sa Kanadom.Kraj utakmice. Poraz Zmajeva u Los Anđelesu.

90+6′ – Džaka je pogodio za konačnih 1:4.

90+5′ – Penal za Švicarsku! Memić je napravio prekršaj.

90+ 3′ – GOOOOOOOOOL. Mahmić pogađa za 1:3.

90+2′ – Mahmić je u igri umjesto Alajbegovića.

90′ – Igrat će se šest minuta nadoknade.

90′ – GOL za Švicarsku. Manzambija drugi put pogađa za 0:3.

89′ – Embolo je završio utakmicu, umjesto njega je u igri Iten.

86′ – Vidmer je izašao, a umjesto njega je u igri Jakuez.

84′ – GOL za Švicarsku. Varagas je sa lijeve strane sjajno pogodio za 0:2.

80′ – Užanse vijesti! Muharemović je faulirao Emobola i dobio direktan crveni karton. Zmajevi će igrati sa igračem manje do kraja susreta.

73′ – GOL za Švicarsku. Manzambi je pogodio za vodstvo Švicarske.

71′ – Nastavljena je utakmica. Manzambi je u igri umjesto Ndojea. Vargas je ušao umjesto Riderea, a Sov umjesto Aebischera.

70′ – U toku je pauza za hidrataciju.

69′ – Najbolja prilika za Zmajeve! Dedić je sa velike udaljenosti šutirao, ali je Kobel odlično zaustavio njegov udarac.

68′ – Nastavljena je utakmica.

67′ – Borbeni Kolašinac je ostao na terenu, žali se na povredu, nadamo se da će biti spreman nastaviti susret.

65’ – Kolašinac je organizovao kontranapad, a Elvedi ga faulira i postaje prvi igrač Švicarske koji je zaradio žuti karton.

63′ – Bajraktervić i Bašić su na terenu umjesto Džeke i Tahirovića.

63′ – Nova sjajna reakcija Nikole Vasilja nakon pokušaja Embola.

62′ – Dedić je izbacio u novi korener za Švicarsku.

61′ – Džeko je drugi igrač sa javnom opomenom.

57′ – Dedić je zaustavio kontru Švicarske i zaradio žuti karton.

55′ – Velika prilika za Švicarsku! Ndoj je snažno i atraktivno pokušao, ali je Vasilj fenomenalno reagovao i spasio naš tim.

54′ – Prvi korner za Švicarsku u drugom poluvremenu.

53′ – Vidmer je glavom šutirao pored gola Zmajeva.

51′ – Prvi pokušaj u drugom poluvremenu su imali Švicarci! Ndoje je šutirao, a Vasilj sigurno odbranio njegov udarac.

47′ – Džeko je fauliran na sredini terena.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme, sretno Zmajevi! Nije bilo izmjena na susretu.

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Kraj prvog poluvremena. Mreže miruju u Los Anđelesu.

45′ – Igrat će se tri minute nadoknade izgubljenog vremena.

45′ – Loše smo izveli korener i propala je prilika da ugrozimo gol Kobela.

44’ – Odlična akcija Zmajeva! Demirović je lijepo proigrao Kolašinca koji je ubacio, ali su Švicarci loptu izbacili u korner.

40’ – Nakon duge akcije Zmajeva, Alajbegović je odigrao za Džeku koji je šutirao, ali je njegov udarac izblokirao jedan defanzivac Švicarske. Morao je prije odigrati mladi fudbaler za našeg kapitena.

38′ – Prvi šut u okvir gola. Memić je sa velike udaljenosti šutirao, ali je Kobel bez problema odbranio njegov udarac.

36′ – Džeko odlično reaguje i izbacuje loptu daleko od gola.

36′ – Novi korner za Švicarsku.

34′ – Memić dobro ispucava daleko od našeg gola.

32’ – Prva prilika za Zmajeve! Nakon lijepe i uigrane akcije Alajbegović je odlično proigrao Džeku, koji je odigrao za Tahirovića, ali on ne uspijeva šutirati, pa dobra prilika za naš tim odlazi u nepovrat.

30′ – Žestoka reakcija Barbareza pored aut-linije nakon što je fauliran Alajbegović

26′ – Nastavljen je susret.

24′ – U toku je pauza za hidrataciju.

23′ – Novi pokušaj Švicaraca. Frojler je šutirao, ali je lopta otišla malo pored gola.

20′ – Alajbegović je poslao lošu loptu, Švicarci su je presjekli i zaprijetili preko Ndojea, ali je Vasilj bio dobro postavljen i sigurno intervenisao.

17′ – „Država Bosna“ ori se na stadionu u Los Anđelesu

15′ – Memić je kao brzi voz prošao po desnoj strani, ali potom je loše šutirao i propala je prva prilika za Zmajeve.

13′ – Dosta veći posjed lopte u ovim trenucima imaju fudbaleri Švicarske.

10′ – Prva prilika na utakmici. Ndoj je šutirao, ali je lopta završila pored gola.

9′ – Odbranili su se Zmajevi.

8′ – Đaka je šutirao, ali je Katić izblokirao i bit će treći korner za Švicarsku.

7′ – Šunjić ispucava daleko od našeg gola.

7′ – Džeko je ubacio u novi korner za Švicarsku.

6′ – Loša reakcija u odbrani Zmajeva i bit će prvi korener za Švicarsku.

3′ – Katić je faulirao ofanzivca Švicarske, ali je prošao bez žutog kartona.

3′ – Alajbegović je ubacio, ali su se odbranili Švicarci.

2′ – Bit će prvi korner za Zmajeve! Jedan od defanzivaca Švicarske je izbacio loptu u korener.

1′ – Odmah žestok faul na otvaranju susreta. Alajbegović je fauliran.

1′ – Počela je utakmica u Los Anđelesu. Prvi sa centra su krenuli fudbaleri Bosne i Hercegovine.

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