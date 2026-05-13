Mars u Biku (od 19.5. do 28.6.2026.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Od 19.5. do 28.6.2026. Mars prolazi kroz znak Bika i mijenja način na koji koristimo svoju energiju, volju i unutarnju snagu. Nakon razdoblja u kojima smo možda bili skloniji brzim odlukama, naglim reakcijama ili potrebi da stvari odmah pokrenemo, sada ulazimo u fazu koja traži smireniji, promišljeniji i stabilniji pristup.

Mars je planet akcije, hrabrosti, želje i borbenosti. On pokazuje kako se zauzimamo za sebe, kako slijedimo svoje ciljeve i što nas pokreće kada nešto zaista želimo. Bik je, s druge strane, znak zemlje, strpljenja, sigurnosti, materijalnih vrijednosti, užitka i postojanosti. Kada se ove dvije energije spoje, dobivamo snažan podsjetnik da pravi napredak ne mora uvijek biti brz, dramatičan ili vidljiv na prvi pogled. Ponekad se najveće promjene događaju upravo onda kada radimo tiho, dosljedno i bez potrebe da se dokazujemo drugima.

Ovo je razdoblje u kojem će mnogi osjetiti potrebu da uspore ritam i preispitaju gdje ulažu svoju energiju. Možda ćemo jasnije vidjeti koji nas odnosi iscrpljuju, koji ciljevi više nemaju smisla i koje obaveze predugo nosimo samo iz navike. Mars u Biku ne voli rasipanje snage. On nas uči da ne moramo reagirati na svaki pritisak, dokazivati se u svakoj situaciji niti trošiti vrijeme na ono što nam ne donosi stvarnu vrijednost.

Poseban naglasak može biti na financijama, poslu i osjećaju osobne sigurnosti. Bik je povezan s novcem, imovinom, resursima i onime što smatramo vrijednim. Zato se u ovom periodu mogu otvoriti pitanja vezana uz zaradu, štednju, ulaganja, stabilnost posla ili odnos prema materijalnom svijetu. Ovo nije najbolji trenutak za impulzivne poteze, ali jest odličan za dugoročno planiranje. Sve što sada gradimo, popravljamo ili učvršćujemo može kasnije donijeti opipljive rezultate.

Na osobnom planu, Mars u Biku može nas potaknuti da se zapitamo što zaista želimo, a ne samo što mislimo da bismo trebali željeti. Možda ćemo postati svjesniji vlastitih granica, potreba i prioriteta. Ako smo dugo išli protiv sebe, ugađali drugima ili prihvaćali manje nego što zaslužujemo, ovaj tranzit može donijeti unutarnji otpor.

Ipak, ova energija može imati i izazovnu stranu. Bik je poznat po tvrdoglavosti, a Mars po nestrpljenju. Zbog toga se mogu javiti situacije u kojima ćemo se teško pomaknuti s mjesta, čak i kada znamo da je promjena potrebna. Možemo se držati poznatog samo zato što je sigurno, iako nas više ne ispunjava. Također, ljutnja se u ovom periodu može skupljati polako, ispod površine, sve dok ne izbije snažnije nego što smo očekivali. Zato je važno ne potiskivati ono što osjećamo. Mir ne znači šutnju pod svaku cijenu, već sposobnost da budemo iskreni prema sebi prije nego što nas nezadovoljstvo preplavi.

U odnosima, Mars u Biku donosi potrebu za sigurnošću, odanošću i stvarnom prisutnošću. Površne riječi neće biti dovoljne. Ljubav se sada pokazuje kroz djela, dosljednost, dodir, pažnju i spremnost da netko bude uz nas i onda kada stvari nisu savršene. Mnogi će više cijeniti mirne, stabilne odnose nego uzbuđenja koja donose nesigurnost. Ako veza ima čvrste temelje, ovaj period može je dodatno produbiti. Ako se, pak, temelji na napetosti, manipulaciji ili nejasnoćama, moguće je da će se to jasnije pokazati.

Ovo je i dobar trenutak za povezivanje s tijelom. Bik nas podsjeća da nismo samo misli, planovi i obaveze. Potrebni su nam odmor, dodir, priroda, dobra hrana, san, mir i prostor u kojem se osjećamo sigurno. Mars u ovom znaku može nam pomoći da energiju vratimo kroz jednostavne, konkretne stvari: šetnju, fizički rad, uređenje doma, brigu o zdravlju, kuhanje, vrtlarenje ili bilo koju aktivnost koja nas vraća u sadašnji trenutak.

Najvažnija lekcija ovog tranzita jest da snaga ne mora uvijek biti glasna. Ponekad je snaga u tome da ostanemo mirni kada nas nešto želi izbaciti iz ravnoteže. Ponekad je u tome da ne odustanemo, iako rezultati još nisu vidljivi. A ponekad je u tome da konačno kažemo: ovo je moj tempo, moj put i moja energija, i više je neću trošiti na ono što mi ne donosi mir.

Mars u Biku 2026. poziva nas da gradimo polako, ali sigurno. Da se vratimo onome što je stvarno. Da prepoznamo vrijednost strpljenja. Da ne trčimo za svakom prilikom, nego da biramo one koje imaju smisla za naš život. Ovo razdoblje može biti iznimno plodno ako mu pristupimo svjesno, bez žurbe i bez potrebe da odmah vidimo konačan rezultat.

Jer ono što sada pustimo da sazrije, kasnije može postati jedan od najstabilnijih temelja našeg života.

Evo što može očekivati svaki znak Zodijaka.

Ovan

Ovnovima Mars u Biku aktivira područje novca, zarade, osobnih vrijednosti i samopouzdanja. Fokus se prebacuje na ono što imate, što gradite i koliko zaista cijenite vlastiti rad.

Ovo je dobro razdoblje za bolju organizaciju financija, postavljanje jasnijih granica oko novca, traženje stabilnijeg izvora prihoda ili preispitivanje odnosa prema vlastitoj vrijednosti.

Oko 26.5., kada Mars radi kvadrat s Plutonom, mogu se otvoriti napetosti između osobnih financija i pritisaka koji dolaze kroz prijatelje, timove, društvene krugove ili dugoročne planove. Možda ćete shvatiti da neke ciljeve više ne želite financijski, emocionalno ili energetski podržavati. Ovo je trenutak u kojem treba birati ono što zaista ima vrijednost za vas.

Kraj tranzita, osobito oko 28.6., donosi povoljniji ton kroz sekstil Marsa i Jupitera. To može pomoći u obiteljskim, stambenim ili emotivnim temama, ali i u osjećaju da imate čvršći unutarnji oslonac.

Vaša lekcija: ne morate sve osvojiti odmah; dovoljno je da mudro birate u što ulažete vrijeme, novac i energiju.

Bik

Za Bikove je ovo jedan od najvažnijih Marsovih tranzita u 2026. godini jer Mars prolazi kroz vaš znak. Energija, želja, hrabrost, ali i nestrpljenje postaju jači. Možete osjećati snažniju potrebu da preuzmete kontrolu nad svojim životom, izgledom, tijelom, odlukama i smjerom kojim idete.

Ovo je razdoblje osobnog buđenja. Ono što ste dugo odgađali sada više neće biti lako ignorirati. Mars vam daje pokretačku snagu, ali budući da se nalazi u Biku, traži stabilnu akciju. Možete napraviti važan zaokret, ali najbolje rezultate dobit ćete ako ne žurite i ne reagirate iz tvrdoglavosti.

Početak tranzita, uz sekstil Venere i Marsa, može donijeti privlačnost, šarm, bolju komunikaciju i osjećaj da ponovno dolazite u kontakt sa svojim željama. Ipak, kvadrat Marsa i Plutona 26.5. posebno je snažan za vas. Može otvoriti napetosti u karijeri, s autoritetima, nadređenima ili osobama koje žele imati moć nad vašim izborima.

Ovo nije vrijeme za pasivnost, ali nije ni vrijeme za dokazivanje pod svaku cijenu. Ako se pojavi sukob, pitajte se borite li se za stvarnu promjenu ili samo reagirate jer se osjećate pritisnuto. Do kraja lipnja/juna imat ćete jasniji osjećaj kamo želite usmjeriti svoju snagu.

Vaša lekcija: birajte bitke koje vas vode prema većoj slobodi, a ne prema iscrpljenju.

Blizanci

Blizancima Mars u Biku prolazi kroz skriveno, unutarnje područje života. Ovo nije najglasniji ni najvidljiviji tranzit za vas, ali može biti vrlo važan na psihološkoj i emocionalnoj razini. Možda ćete osjećati umor, potrebu za povlačenjem ili manju toleranciju prema ljudima i situacijama koje vas iscrpljuju.

Mars u dvanaestom polju često donosi energiju koja se ne izražava izravno. Ljutnja, frustracija ili nemir mogu se skupljati ispod površine. Zato je važno ne ignorirati signale tijela i intuicije. Ako vam nešto oduzima mir, ovaj tranzit može pokazati da više ne možete nastaviti istim tempom.

Sekstil Marsa sa Sjevernim čvorom oko 25.5. može vam pomoći da prepoznate koji vas cilj zove, ali još niste spremni javno ga pokazati. Kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može otvoriti duboka pitanja vezana uz uvjerenja, strahove, putovanja, obrazovanje ili osjećaj da ste zapeli između starog načina razmišljanja i novog smjera.

Ovo je dobro razdoblje za rad iza kulisa, terapiju, odmor, završavanje nečega iz prošlosti i pripremu za ono što dolazi nakon 28. lipnja, kada Mars ulazi u vaš znak. Tada ćete biti spremniji djelovati otvoreno.

Vaša lekcija: ne forsirajte početak prije nego što ste završili ono što vas iznutra još uvijek opterećuje.

Rak

Za Rakove, Mars u Biku aktivira prijateljstva, društvene krugove, zajednice, planove za budućnost i dugoročne ciljeve. Ovo je razdoblje u kojem ćete jasnije vidjeti tko vas podržava, a tko samo troši vašu energiju. Možete osjetiti veću potrebu da se povežete s ljudima koji dijele vaše vrijednosti i s kojima možete graditi nešto konkretno.

Možete biti motivirani pokrenuti projekt, pridružiti se timu, razviti mrežu kontakata ili jasnije definirati gdje želite biti za godinu dana. Prijateljstva se sada testiraju kroz djela, a ne kroz obećanja.

Oko 26.5., kvadrat Marsa i Plutona može otvoriti napetosti vezane uz zajednički novac, emocionalnu ovisnost, povjerenje ili neravnotežu moći u nekom odnosu. Netko iz vašeg kruga može pokazati drugu stranu, ili ćete vi shvatiti da više ne želite sudjelovati u dinamici koja vas emocionalno iscrpljuje.

Kraj tranzita donosi snažniju podršku jer Mars radi sekstil s Jupiterom u Raku. To je jedan od povoljnijih trenutaka za vas: može donijeti hrabrost, samopouzdanje, korisne kontakte i osjećaj da se trud napokon počinje vraćati.

Vaša lekcija: birajte ljude koji vas ne samo razumiju, nego i poštuju vaš mir.

Lav

Za Lavove Mars u Biku aktivira karijeru, javni status, ambicije, autoritete i dugoročni smjer. Ovo je vrlo snažan poslovni tranzit, ali i tranzit koji može donijeti pritisak. Možda ćete osjećati da morate dokazati svoju sposobnost, zauzeti se za poziciju ili pokazati koliko ste ozbiljni u onome što radite.

Mars u Biku u vašem desetom polju traži upornost. Ovo nije period u kojem rezultati dolaze preko noći, ali je odličan za strategiju, radnu disciplinu i izgradnju reputacije. Ako imate cilj koji zahtijeva kontinuitet, sada možete napraviti ozbiljan pomak.

Ipak, kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može biti posebno intenzivan za vas jer otvara os odnosa i karijere. Moguće su napetosti s partnerom, klijentom, javnošću, nadređenima ili osobom koja vas izaziva da preispitate svoj odnos prema moći. Netko može pritiskati vaše granice, ali i vi možete shvatiti gdje ste predugo pristajali na kompromise.

U lipnju/junu će biti važno ne reagirati iz ponosa. Manji napeti aspekti Marsa s Neptunom i Saturnom mogu donijeti umor, sumnju ili osjećaj da nosite previše odgovornosti. Završni sekstil Marsa i Jupitera pomaže vam da pronađete unutarnji mir i širu sliku.

Vaša lekcija: pravi autoritet ne mora se dokazivati glasno; vidi se kroz stabilnost, dosljednost i integritet.

Djevica

Djevicama Mars u Biku aktivira obrazovanje, putovanja, vjerovanja, pravne teme, duhovni razvoj i želju za širenjem horizonta. Ovo je razdoblje u kojem ćete možda snažnije osjetiti potrebu da izađete iz rutine i učinite nešto što vašem životu daje više smisla.

Mars u Biku ovdje djeluje konstruktivno jer je Bik zemljani znak, baš kao i Djevica. To znači da vaša motivacija može rasti polako, ali stabilno. Možete se posvetiti učenju, pisanju, istraživanju, radu s inozemstvom, planiranju puta ili donošenju odluka koje šire vaše mogućnosti.

Sekstil Marsa sa Sjevernim čvorom oko 25.5. može donijeti važan razgovor, susret ili odluku povezanu s partnerstvom, suradnjom ili smjerom kojim želite ići. No kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može otvoriti pritisak kroz posao, zdravlje, rokove ili obaveze. Možda ćete vidjeti koliko vas svakodnevna rutina udaljava od veće slike.

Ovo je dobar tranzit za dugoročno planiranje, ali ne i za perfekcionizam. Ako čekate idealne uvjete, mogli biste propustiti dobar trenutak za rast. Kraj lipnja/juna donosi podršku kroz prijatelje, zajednicu ili važan cilj.

Vaša lekcija: ne morate imati sve pod kontrolom da biste krenuli prema nečemu većem.

Vaga

Za Vage Mars u Biku aktivira duboke emocionalne procese, intimnost, zajednički novac, dugove, nasljedstva, kredite, poreze i psihološke obrasce. Ovo nije lagan, ali može biti vrlo transformativan tranzit. Mars ovdje ne djeluje površno; on pokreće ono što je dugo bilo potisnuto.

Možete se suočiti s pitanjima povjerenja, kontrole, emocionalne ranjivosti ili financijske ovisnosti. Ako dijelite novac, prostor, obaveze ili odgovornost s drugom osobom, ovaj period može pokazati gdje treba postaviti jasnije granice. Mars u Biku želi sigurnost, ali osmo polje traži iskrenost: ono što nije stabilno sada se može osjetiti intenzivnije.

Sekstil Venere i Marsa na početku tranzita može pomoći u odnosima, posebno ako postoji spremnost na nježniji, iskreniji razgovor. No kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može pojačati ljubomoru, posesivnost, strah od gubitka ili napetost u ljubavi, s djecom ili u kreativnom izražavanju.

U lipnju/junu je važno ne donositi odluke iz straha. Marsov završni sekstil s Jupiterom može donijeti podršku kroz karijeru, autoritet ili osobu koja vam pomaže da situaciju sagledate zrelije.

Vaša lekcija: prava sigurnost ne dolazi iz kontrole, nego iz spremnosti da budete iskreni prema sebi i drugima.

Škorpion

Škorpionima Mars u Biku prolazi kroz područje odnosa, partnerstava, braka, klijenata, dogovora i otvorenih sukoba. Budući da je Mars vaš tradicionalni vladar, ovaj tranzit za vas ima dodatnu težinu. Ljudi će vam sada jasnije pokazivati svoje namjere, ali i vi ćete teže skrivati vlastite reakcije.

Mars u sedmom polju može donijeti više strasti, privlačnosti i inicijative u odnosima, ali i više konflikata ako postoje neriješene napetosti. Odnosi sada traže konkretnost. Neće biti dovoljno govoriti o promjeni; bit će potrebno pokazati je ponašanjem.

Početni sekstil Venere i Marsa može donijeti lijepu priliku za povezivanje, razgovor, dogovor ili pomirenje. Ipak, kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može biti vrlo snažan za vas jer uključuje teme doma, obitelji, prošlosti i emocionalnih temelja. Moguće je da se sukob u odnosu zapravo ne tiče samo sadašnjosti, nego i nečega dubljeg što dugo nosite.

Ovo je razdoblje u kojem trebate birati između reaktivnosti i zrelosti. Ako druga strana provocira, ne morate odmah ući u borbu. Ako vi osjećate potrebu za kontrolom, zapitajte se čega se zapravo bojite. Kraj lipnja/juna donosi lakši protok energije, osobito kroz putovanja, učenje ili širu perspektivu.

Vaša lekcija: odnos može ojačati samo ako obje strane prestanu igrati igre moći.

Strijelac

Za Strijelce Mars u Biku aktivira posao, svakodnevne obaveze, zdravlje, rutinu, navike i organizaciju. Ovo je razdoblje u kojem se energija ne širi prema velikim idejama, nego prema konkretnom uređenju života. Možda ćete osjetiti da je vrijeme da sredite raspored, tijelo, radne navike ili način na koji trošite energiju.

Mars u Biku u šestom polju daje izdržljivost, ali može donijeti i tvrdoglavost. Ako se preopteretite, tijelo će vam brzo pokazati da ne možete sve nositi sami. Zato je važno raditi pametno, ne samo puno. Ovo je dobar tranzit za vraćanje rutini, uvođenje zdravijih navika, rješavanje zaostalih zadataka i bolju organizaciju posla.

Kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može donijeti napete razgovore, pritisak kroz rokove, konflikt s kolegama ili mentalnu iscrpljenost. Riječi mogu biti oštrije nego inače pa pazite kako komunicirate kada ste umorni.

U lipnju/junu, manji aspekti Marsa sa Saturnom i Neptunom mogu donijeti osjećaj zastoja ili pad motivacije ako ne vidite brze rezultate. No završni sekstil Marsa i Jupitera pomaže u financijskim, emocionalnim ili intimnim temama, posebno ako ste spremni prihvatiti podršku.

Vaša lekcija: sloboda počinje od dobro uređenog svakodnevnog života.

Jarac

Jarcima Mars u Biku aktivira ljubav, kreativnost, djecu, zadovoljstvo, hobije, samopouzdanje i osobni izraz. Ovo je jedan od ugodnijih Marsovih položaja za vas jer se događa u zemljanom znaku koji podržava vašu prirodu. Možete osjećati više želje, inspiracije i potrebe da se vratite onome što vas veseli.

Ovo je dobar period za kreativne projekte, romantične inicijative, rad s djecom, nastupe, osobni brend ili bilo što u čemu trebate pokazati vlastiti talent. Mars u Biku ne traži dramu, nego autentičnu prisutnost. Ljubav se sada može razvijati sporije, ali dublje.

Sekstil Marsa sa Sjevernim čvorom može donijeti važan razgovor, poruku, ideju ili odluku koja vas usmjerava prema nečemu smislenijem. No kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može otvoriti pitanja novca, samovrijednosti ili kontrole. Možda ćete shvatiti da ne možete stalno mjeriti svoju vrijednost kroz produktivnost ili tuđe priznanje.

U lipnju/junu pripazite na iscrpljivanje kroz obiteljske ili privatne obaveze, osobito ako pokušavate sve držati pod kontrolom. Kraj tranzita donosi lijepu podršku u odnosima jer Mars radi sekstil s Jupiterom u vašem partnerskom području.

Vaša lekcija: dopustite sebi zadovoljstvo bez osjećaja krivnje.

Vodenjak

Za Vodenjake Mars u Biku aktivira dom, obitelj, privatni život, korijene, nekretnine i emocionalnu sigurnost. Ovo može biti razdoblje radova, selidbe, uređenja prostora, obiteljskih razgovora ili unutarnjeg suočavanja s temama koje dugo stoje ispod površine.

Mars u četvrtom polju često donosi nemir u privatni život. Možda ćete osjećati da vam treba više prostora, više mira ili jasnija granica prema članovima obitelji. Ako u domu postoji napetost, sada će ju biti teže ignorirati. S druge strane, ovo je odličan tranzit za konkretno rješavanje stambenih ili obiteljskih pitanja.

Kvadrat Marsa i Plutona 26.5. posebno je važan za vas jer je Pluto u Vodenjaku, a Mars iz Bika stvara pritisak prema vašem znaku. To može donijeti osjećaj unutarnje napetosti, sukob između privatnih potreba i osobne transformacije, ili situaciju u kojoj više ne možete glumiti da vam nešto ne smeta.

Nemojte sve rješavati kroz tvrdoglavost. Ako osjećate da vas netko pritišće, zastanite prije reakcije. Ako vi pokušavate kontrolirati situaciju, zapitajte se što zapravo želite zaštititi. Kraj lipnja/juna donosi bolji ritam kroz posao, zdravlje i svakodnevicu.

Vaša lekcija: stabilnost ne znači ostati u starom obrascu, nego stvoriti prostor u kojem možete disati.

Ribe

Za Ribe Mars u Biku aktivira komunikaciju, učenje, pisanje, kraća putovanja, susjede, braću, sestre, dokumente i svakodnevne dogovore. Vaše riječi sada postaju snažnije, konkretnije i izravnije. Možda ćete imati veću potrebu jasno reći što mislite, ali i manje strpljenja za nejasnoće.

Ovo je dobar tranzit za učenje, pregovore, pisanje, pokretanje projekta, rad na sadržaju, administraciju, komunikaciju s publikom ili donošenje praktičnih odluka. Mars u Biku pomaže vam da ideje ne ostanu samo osjećaj ili mašta, već da dobiju oblik.

Sekstil Marsa sa Sjevernim čvorom u Ribama oko 25.5. posebno je važan za vas. Može donijeti trenutak usmjerenja, važan razgovor ili odluku koja vas približava vašem putu. Ipak, kvadrat Marsa i Plutona 26.5. može otvoriti skrivene strahove, potisnutu ljutnju ili psihološki pritisak. Pazite da ne izgovorite nešto iz potrebe da se obranite prije nego što ste stvarno razumjeli što osjećate.

U lipnju/junu manji izazovni aspekti Marsa s Neptunom i Saturnom mogu donijeti zbrku oko novca, vrijednosti ili samopouzdanja. Ne obećavajte više nego što možete ispuniti i ne donosite odluke samo na temelju trenutnog dojma. Kraj tranzita donosi ljepši ton za ljubav, kreativnost i osobno zadovoljstvo.

Vaša lekcija: vaša riječ ima snagu, zato je koristite smireno, jasno i svjesno.

Zaključna misao

Mars u Biku 2026. nije tranzit koji nas gura u brzinu. Njegova snaga je u izdržljivosti, strpljenju i sposobnosti da ostanemo dosljedni čak i kada rezultati ne dolaze odmah. Najnapetiji dio tranzita događa se oko 26.5., kada Mars radi kvadrat s Plutonom i otvara teme moći, kontrole, pritiska i unutarnjeg otpora. Najpovoljniji završni val dolazi oko 28.6., kada Mars radi sekstil s Jupiterom i pomaže da se trud, ako je bio usmjeren mudro, pretvori u rast.

Ovaj tranzit najviše će osjetiti fiksni znakovi: Bik, Lav, Škorpion i Vodenjak, osobito oni koji imaju planete ili važne točke oko 4 do 7 stupnjeva fiksnih znakova, jer se Marsov kvadrat s Plutonom događa na 5° Bika i Vodenjaka.

Zemljani znakovi, posebno Bik, Djevica i Jarac, mogu ga lakše koristiti za konkretan napredak, dok vodeni znakovi, Rak, Škorpion i Ribe, mogu osjetiti podršku kroz emotivno, kreativno ili intuitivno usmjeravanje energije.

Najvažnija poruka Marsa u Biku glasi: ne trošite snagu na ono što vas iscrpljuje, uložite je u ono što može trajati.

Suzana Dulčić/ATMA

