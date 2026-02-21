Željezničar predstavio treću granituru dresova, inspirisana je legendarnim transparentom

Fudbalski klub Željezničar večeras je zvanično predstavio treću garnituru dresova za sezonu 2025/26.

– Predstavljamo treću garnituru Macron dresova za sezonu 2025/26 – Manijakalnost! Dizajnerski, autentičan i duboko ukorijenjen u navijačkoj kulturi kluba. Inspirisan legendarnim transparentom ‘manijakalnost’, novi treći dres donosi prepoznatljiv motiv narandžastih linija, simbol strasti, identiteta i bezuslovne pripadnosti – stoji u objavi Plavih s Grbavice.

Kako se navodi, vizuelni potpis dresa nosi emociju tribine i energiju Grbavice.

– Treći dres dolazi kao limited edition u svega 500 komada, namijenjen onima koji žele nešto posebno i trajno. Dres je dizajnirao naš navijač Haris Stambolić. Cijena dresa iznosi 139,90 KM za nečlanove, dok članovi kluba ostvaruju pravo na sniženu cijenu od 125,00 KM – poručili su iz kluba.

Inače, Željezničar sutra u 15:00 sati na stadionu Rođeni igra utakmicu 22. kola WWin lige BiH protiv ekipe Veleža.

