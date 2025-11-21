Football Meets Data: Evo što kaže analitika o šansama za plasman BIH na SP

Dakle, sve i da BiH prođe Wales prema kojem su kladionice nešto više blagonaklone, čekao bi je još jedan vrlo težak izazov. Stranica Football Meets Data koja se bavi primijenjenom statistikom i brojkama u nogometu izračunala je šanse svih momčadi iz spomenutog Path A na temelju simulacija.
BiH prema toj računici ima samo devet posto šanse da završi na Mundijalu, a 24 posto šanse da pobijedi Wales. Slabije izglede ima samo Sjeverna Irska kojoj se daje pet posto šanse za plasman. Wales stoji na 38 posto, a favorizirana Italija na 48 posto.
BiH stoga čeka jako težak zadatak, a ako u njemu uspije, to će biti 2. put da igra na Mundijalu.
📈 To qualify for the World Cup via Path A of 🌍 European Playoffs:
48% 🇮🇹 Italy
38% 🏴 Wales
9% 🇧🇦 BiH
5% ☘️ Northern Ireland
🚨 Full analysis of the PO draw available for our BMaC members (link in bio) pic.twitter.com/BayF7F1sOo
— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2025