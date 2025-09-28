Goran Sablić nije više trener Veleža

Sada već bivši trener našeg tima preuzeo je odgovornost za loše rezultate i dao ostavku na mjestu šefa stručnog štaba što je Uprava Kluba prihvatila.

Iako je zajednička vizija bila da s gospodinom Sablićem i njegovim stručnim timom gradimo dugoročan projekat, rezultati i igre našeg prvog tima na početku ove takmičarske sezone nisu u potpunosti ispunili očekivanja. Sablić je ekipu Rođenih predvodio u devet kola ostvarivši bilans od dvije pobjede, jednog remija i šest poraza – navodi se u saopćenju FK Velež.

U narednom periodu Uprava Kluba će voditi razgovor oko izbora novog šefa stručnog štaba, za kojeg se nadaju da će donijeti novu energiju i preokrenuti sezonu u pozitivnom smjeru,pišu Vijesti

– Fudbalski klub Velež Mostar se najsrdačnije zahvaljuje gospodinu Goranu Sabliću na predanom i profesionalnom radu, te mu želi mnogo sreće u nastavku njegove trenerske karijere – navode iz FK Velež.

