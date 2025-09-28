Fudbal

Goran Sablić nije više trener Veleža

Objavljeno prije 54 minute

Fudbalski klub Velež Mostar saopćio je da od danas Goran Sablić više nije šef stručnog štaba našeg Kluba.

Sada već bivši trener našeg tima preuzeo je odgovornost za loše rezultate i dao ostavku na mjestu šefa stručnog štaba što je Uprava Kluba prihvatila.

Iako je zajednička vizija bila da s gospodinom Sablićem i njegovim stručnim timom gradimo dugoročan projekat, rezultati i igre našeg prvog tima na početku ove takmičarske sezone nisu u potpunosti ispunili očekivanja. Sablić je ekipu Rođenih predvodio u devet kola ostvarivši bilans od dvije pobjede, jednog remija i šest poraza – navodi se u saopćenju FK Velež.

U narednom periodu Uprava Kluba će voditi razgovor oko izbora novog šefa stručnog štaba, za kojeg se nadaju da će donijeti novu energiju i preokrenuti sezonu u pozitivnom smjeru,pišu Vijesti

– Fudbalski klub Velež Mostar se najsrdačnije zahvaljuje gospodinu Goranu Sabliću na predanom i profesionalnom radu, te mu želi mnogo sreće u nastavku njegove trenerske karijere – navode iz FK Velež.


