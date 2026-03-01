Da li će se Musa i Kamenjaš uopšte vraćati u Dubai?

Ratna dešavanja na Bliskom istoku poremetila su sportske aktivnosti u Dubaiju, gdje nastupaju bh. košarkaši Džanan Musa i Kenan Kamenjaš.

Grad je pogođen napadima, a prema izvještajima oštećeni su i simboli poput Burj Al Araba i Palm Jumeiraha. Zbog sigurnosne situacije obustavljena su sportska takmičenja, a brojni strani sportisti napustili su zemlju.

Bh. tandem, koji nastupa za Dubai, napustio je UAE neposredno prije eskalacije jer je imao obaveze prema reprezentaciji.

Trenutno su u Švicarskoj sa selekcijom Bosne i Hercegovine, gdje ih očekuje meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Hoće li se nakon reprezentativnih obaveza vratiti u Dubai još nije poznato. Sve opcije su otvorene i zavise od razvoja sigurnosne situacije, a postoji mogućnost da bh. košarkaši zasad ostanu u Evropi.

Reprezentacija je prethodno ubjedljivo savladala istog rivala u Tuzli (84:60), a Musa i Kamenjaš tada nisu igrali zbog klupskih obaveza.

Sada se očekuje njihov važan doprinos u novom susretu koji bi mogao približiti tim plasmanu u narednu fazu kvalifikacija. Utakmica se igra sutra od 19 sati u Luzernu.

