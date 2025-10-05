Kakanj domaćin međunarodnog BVA CUP-a 2025

Kakanj će od 24. do 26. oktobra 2025. godine ugostiti međunarodni turnir BVA CUP 2025 MEN. U dvorani u Kaknju nastupit će ekipe iz BiH, Turske, Rumunije i Grčke, a domaća publika imat će priliku pratiti tri dana odbojkaških susreta na visokom nivou.

Na parketu dvorane u Kaknju snage će odmjeriti OK Kakanj 78 iz Bosne i Hercegovine, Spor Toto iz Turske, Steaua Bukuresti iz Rumunije i OFI Crete iz Grčke.

Organizacija ovako prestižnog takmičenja veliko je priznanje i za Općinu Kakanj i za Odbojkaški klub Kakanj 78, kojima su CEV i BVA Asocijacija ukazali povjerenje.

– Očekuju nas uzbudljive utakmice koje će pokazati vrhunsku tehniku, borbenost i timski duh igrača, dok će publika imati priliku da uživa u spektakularnom sportskom iskustvu. Kakanj se tako potvrđuje kao centar regionalnog sportskog života, ali i grad koji promoviše prijateljstvo, fair play i kulturnu razmjenu – poručili su iz OK Kakanj.

Iz kluba pozivaju sve ljubitelje odbojke i građane da podrže turnir, ističući da BVA CUP 2025 MEN nije samo sportsko nadmetanje, nego i prilika da se pokaže snaga zajedništva, međunarodne saradnje i sportske strasti.

Facebook komentari