SVI KOJI SU TO OSJETILI NA SVOJOJ KOŽI, ZNAJU KAKO JE: Pjevačica nakon korone

Jelena Kostov je slobodno vrijeme, koje ranije nije imala, iskoristila da se maksimalno, kao nikad do sada, posveti porodici, odmori i nauživa.

– Dva mjeseca sam bila u rodnom kraju i toliko sam napunila baterije, toliko mi je bilo divno. Godinama unazad nikako nisam mogla da spojim da bar na deset dana odem kod mojih. Tamo bukvalno od trenutka kada ustanemo, pa do 9-10 nismo ulazili u kuću. Koliko puta zaboravim da pogledam u telefon, pa onda pogledam – milion poruka i poziva! Ali, tamo stalno ima šta da se radi- kaže Jelena. Dugo je u organizmu imala koronavirus, zbog čega joj se samoizolacija odužila.

-To uopšte nisu bili ni prijatni ni divni trenuci. Dani za ne poželjeti! Ljudi koji su osjetili to na svojoj koži, ljudi koji su izgubili svoje prijatelje, rođake , znaju kako to izgled- rekla je Jelena, prenosi Express

Facebook komentari