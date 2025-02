Djevojka Liama Paynea prvi put javno govorila o svom gubitku: Sve mi se čini nestvarnim

Naime, Cassidy je bila s Liamom na odmoru u Argentini prije njegove smrti. Tokom razgovora za The Sun ona je istakla da bi voljela da je ostala s njim na odmoru, umjesto što se nekoliko dana prije njegove smrti vratila na Floridu.

“Imala sam obaveze. Imali smo psa i nikada nisam mislila da će se nešto ovakvo desiti. Liamova smrt je bila tragična nesreća, ali nikada nisam mislila da će on umrijeti mlad”, kazala je, prenosi Klix.

Ona tvrdi da su imali odvojene živote, ali nikada nije mislila da će se nešto tako desiti.

“Još uvijek mi se ne čini stvarnim to da on nije ovdje. Svake sekunde, svakog dana razmišljam o tome. Od trenutka kada sam upoznala Liama iskreno sam vjerovala da smo srodne duše. On je bio najskromnija, najšarmantnija i najnormalnija osoba koju ste mogli sresti”, poručila je Cassidy.

Na svom Instagram storiju podijelila je njene i Liamove zajedničke fotografije, kao i emotivne trenutke koje su proveli skupa.

Ona je navela da je za nju Liam jedna od najboljih osoba koje je ikad upoznala u životu. Cassidy je na svom Instagram profilu podijelila sa pratiteljima da je ovo njen prvi intervju od smrti Liama, te pozvala na strpljenje i razumijevanje.

