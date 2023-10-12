SAD i Iran ponovo sjedaju za stol? Spominju se dva grada

Sljedeća faza pregovora između SAD i Irana mogla bi se održati u Ženevi ili Islamabadu.

Prema “Associated Pressu”, informacija je objavljena pozivajući se na izvore.

Prema izvještaju, strane raspravljaju o mogućnosti održavanja sljedećeg sastanka u glavnom gradu Pakistana,pišu Vijesti

Međutim, zvaničnici američke administracije naznačili su Ženevu kao potencijalno mjesto za novi krug pregovora.

Napominje se da vrijeme i mjesto sastanka između iranskih i američkih predstavnika još nisu finalizovani, ali sljedeća faza pregovora mogla bi se održati 16. aprila, navodi “Apa”.

