Kolač koji se topi u ustima: spoj čokolade, vanilije, kafe i badema

Ako tražiš kolač koji je jednostavan za pripremu, a ukusom podsjeća na prave slastičarske deserte – ovo je pravi izbor. Kombinacija sočnog čokoladnog biskvita, lagane vanilija kreme i blage arome kafe daje savršen balans okusa, dok bademi dodatno obogaćuju cijelu priču i daju posebnu notu.
Ono što ovaj kolač izdvaja je njegova tekstura – biskvit je mekan i natopljen, dok je krema lagana i pjenasta zahvaljujući dodatku šlaga. Upravo zbog toga, svaki zalogaj se doslovno topi u ustima.
Poseban trik u ovom receptu su pečeni i mljeveni bademi. Njihov blago prepržen okus daje kolaču “skuplji” i puniji doživljaj, iako su sastojci vrlo jednostavni i pristupačni. Uz to, dodatak instant kafe u prelivu savršeno naglašava čokoladni biskvit i daje mu dodatnu dubinu okusa.
Priprema ne zahtijeva puno vremena niti posebne vještine, što ovaj kolač čini idealnim za svaki dan, ali i kada dolaze gosti. Najbolji je kada odstoji nekoliko sati u frižideru, a još ukusniji naredni dan.
Sastojci:
Biskvit:
2 jaja
100 g šećera
1 vanilin šećer
120 ml mlijeka
80 ml ulja
120 g brašna
2 kašike kakaa
2–3 kašike pečenih i mljevenih badema
1 prašak za pecivo
Preliv:
200 ml mlijeka
1 kašičica instant kafe
1–2 kašike šećera
Krema:
1 l mlijeka
2 pudinga od vanilije
100gr šećera
5 kašika pečenih i mljevenih badema
1 kesica šlaga u prahu