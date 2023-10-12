Kolač koji se topi u ustima: spoj čokolade, vanilije, kafe i badema

Ako tražiš kolač koji je jednostavan za pripremu, a ukusom podsjeća na prave slastičarske deserte – ovo je pravi izbor. Kombinacija sočnog čokoladnog biskvita, lagane vanilija kreme i blage arome kafe daje savršen balans okusa, dok bademi dodatno obogaćuju cijelu priču i daju posebnu notu.

Ono što ovaj kolač izdvaja je njegova tekstura – biskvit je mekan i natopljen, dok je krema lagana i pjenasta zahvaljujući dodatku šlaga. Upravo zbog toga, svaki zalogaj se doslovno topi u ustima.

Poseban trik u ovom receptu su pečeni i mljeveni bademi. Njihov blago prepržen okus daje kolaču “skuplji” i puniji doživljaj, iako su sastojci vrlo jednostavni i pristupačni. Uz to, dodatak instant kafe u prelivu savršeno naglašava čokoladni biskvit i daje mu dodatnu dubinu okusa.

Priprema ne zahtijeva puno vremena niti posebne vještine, što ovaj kolač čini idealnim za svaki dan, ali i kada dolaze gosti. Najbolji je kada odstoji nekoliko sati u frižideru, a još ukusniji naredni dan.

Sastojci:

Biskvit:

2 jaja

100 g šećera

1 vanilin šećer

120 ml mlijeka

80 ml ulja

120 g brašna

2 kašike kakaa

2–3 kašike pečenih i mljevenih badema

1 prašak za pecivo

Preliv:

200 ml mlijeka

1 kašičica instant kafe

1–2 kašike šećera

Krema:

1 l mlijeka

2 pudinga od vanilije

100gr šećera

5 kašika pečenih i mljevenih badema

1 kesica šlaga u prahu

