“Više NE UČESTVUJEM” Ša donio konačnu odluku

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović odlučili su da ponovo popričaju o svom problemu u vešeraju.

Ša je bio vidno slomljen zbog promena u odnosu sa Mionom i njenog konstantnog spominjanja bivšeg momka Stanislava Ja ne želim više da učestvujem u ovome – započeo je Nenad.

– Vidim, već par dana ne nosiš moju narukvicu – dodala je Miona. Ja jednostavno više ne mogu da izdržim te igrarije, ti i Mića… – rekao je Ša.

– Ma kakve bre igrarije? – upitala je Miona. Znači ako ćeš već da budeš sa mnom, neću slovo više da čujem o bivšim odnosima – dodao je Ša.

– Pričaj bre lepo sa mnom – vikala je Miona. Nemoj bre da mi vrištiš ovde – rekao je Nenad.

– Prekini da mi pričaš o bivšem odnosu, kaješ se i izvinjavaš mu se tu – dodao je Ša.

– Ja to nisam pričala tebi, nego svima – rekla je Miona. Nisi umiljata i draga jer misle da voliš jednog, a da si s drugim. To je bolesno – rekao je Nenad.

– Šta tražiš sa mnom, ako ćeš da mi pričaš o bivšima? Ja sam rekao da se ne kajem za to, nula emocija. Ti si rekla da se kaješ i izvinjavaš se – pitao je Ša.Sad bar narod vidi da se ne hladiš – rekla je ona.

Miona je sigurna da je ona razlog zašto je Stanislav ušao u rijaliti

– Miona šokirana si Stanislavom i njegovom reakcijom kada ja nasrnuo na Ša – rekao je Milan.

– Da, šokirana sam. Sve vreme se folirao, ćutao je dok su nas napadali, sedeo je i smeškao se. On je kao bio lagan, ali ustvari je poklekao, a tek je ovde 3,4 meseca. Toliko je mogao i da odglumi. Da je ovde deset meseci tek bi videli ko je i šta je. Ja sam ubeđena da sam ja bila cilj njegovog ulaska, očekivao je verovatno da ćemo ja i Ša raskinuti. Očigledno da mu malo popuštaju kočnice. Kada ga je Ša vređao i provocirao, Stanislav je ćutao i smejao se. Sada mi nije jasno zašto je tako reagovao. Nije mi jasno to, ali očigledno da je ispao malo iz šina – rekla je Miona.Ja sam rekao prvi dan što sam došao i to je tako. On je mene vređao nedeljama i ja sam došao i tu sam mu začepio usta. On više nije pričao o meni – rekao je Stanislav,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte na video-klipu u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari