Malo prije finalne večeri DOLAZI I ONA – Sita Ahmić ulazi u “Elitu”

Petak veče rezervisan je za emisiju “Pitanja novinara”, kada predstavnici sedme sile svojim pitanjima raskrinkaju mnoge nedoumice gledalaca, ali i mnoge odnose u Beloj kući.

No, međutim, ovaj petak neće biti kao i svaki drugi jer će u studiju biti pored voditeljke Ane Radulović i sedme sile i specijalna gošća – Sita Ahmić!Sita je spremna da večeras progovorio o odnosu Aneli Ahmić, njene sestre, i Marka Janjuševića Janjuša, suočavanju sa Asminom Durdžićem, ali i o mnogim drugim temama.

Suočavanje Site i Asmina

Podsetimo, Sita je tokom gostovanja kod Anastasije Buđić u emisiji “Pitam za druga” progovorila o tome šta misli o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i njene sestre.

– Mogu da kažem sve najgore. On je čovek koji je prevarant, lažov, nema nikakav novac. On je neko ko je mogao da stvori nešto u životu, ali nije. Ti dođeš da radiš kod njega, odeš kući praznih džepova, to ti priča kakav je on. Mnogo prevara je napravio. Austrijske stranice su objavile njegove prevare u koje su one mogle da uđu, najgori čovek kog sam u životu srela. Meni je Aneli prenosila da joj je on pričao da mu je sestra javna žena, da se tukao sa sestrom. Kada je taj video snimak izašao, mi smo bili frapirani. Meni moja mama govori pre toga: “Još će reći da si ti ovo”, ja sam rekla da je nemoguće. Vibrira telefon, vidim da je neko ludilo. Meni su govorili da on govori u tiktok lajvu da sam ja s njim na tom snimku. Pokidala sam se cela, plakala sam danima, nisam mogla da verujem. Ja znam da ljudi u to ne veruju, ali ima onih poganih ljudi, moja deca idu u školu i u vrtić. Mesecima je to pričao, ja sam živela s tim, da bi sada on negirao – rekla je Sita.Nakon ovog uvoda, uživo u emisiju se uključio Asmin Durdžić, te se suočio sa Sitom,piše Srbijadanas

– Ona mene nervira već deset meseci s lažima i glupostima koje priča, samo želim da znam do kada će to da priča?! Kao prvo, ta debela krava, sve živo laže! Ta dotična non-stop laže, ne znam šta hoće od mene. Je l’ ona ne može da prestane da laže o meni?! Nisam ja rekao da je ona prodala moj auto, nego njen muž Nikica, nisam ja rekao da si narkomanka niti da si ga varala za Novu godinu, nego tvoj muž Nikica. Nije Stanija rekla da je Nora ciganče, nego tvoja mama kada je ušla i rekla da joj svako da po marku u tramvaju – rekao je Asmin.

Šta će i kako Ahmićeva komentarisati večeras sa Radulovićevom, ostaje nam da lično ispratimo.

