Obezbjeđenje hitno ULETJELO na imanje: Neviđen okršaj zadrugarki

Na kratkoj pauzi za reklame u emisiji “Pitanja gledalaca”, Anđela Šparavalo napala je Miljanu Kulić zbog stvari.

– Ja ti kažem, vrati moje stvari – urlala je Anđela.Skloni mi se štroklo smrdljiva, sve stvari ti smrde – rekla je Miljana.

– Klošarko jedna, sve ćeš da mi vratiš, izvrnuću ti sve – urlala je Anđela.Nemoj da me napadaš, sklonite se od mene klošari – rekla je Miljana.

– 20 trenerki mi nema, jedna košta 30.000 budaletino jedna…To je moje – rekla je Anđela.

Pomirenje Miljane i Zole

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola imaju vrlo intenzivan odnos. Iako više nisu zvanično zajedno otkada su raskinuli u Beču ove godine, Kulićeva ne presatje da provocira svog bivšeg dečka. Naravno, situacija se može sagledati sa druge strane i istaći da je Zola taj koji daje povoda za provokaciju. Naposletku, on i ne bi postojao u rijaliti sferi da nije bivši dečko Kulićeve, te se s pravom pretpostavlja da je Zolander toga svestan i da neće tako lako da se odrekne prepoznatljivog načina da dobije kadar u Pinkovom rijalitiju. Miljanu Kulić je lako isprovocirati, posebno kada to čini muškarac prema kome je gajila snažne emocije.

Dobro poznati voditelj ružičaste televizije Milan Milošević postavio im je pitanje jednog gledaoca koji se pitao na indirektan način koliko ćemo sezona morati da gledamo polivanje vodom između Miljane i Zole. Kako je već svima poznato, njih dvoje su se i ove sezone više puta polivali sadržajem iz časa, umesto da su pokušali verbalnim putem da reše probleme koje ih muče.

Miksi i Zola na noge lagane – prozvao je Milan.

– Nema šta – bila je zbunjena je Miljana.

– Kako nema šta? Prozvao te voditelj. Naravno da morate da stanete – opomenuo je Milan, a zatim je pročitao pitanje: “Da li mislite da je bilo kome na svetu zanimljivo više vaše igranje mačke i miša, vaše tuče, vaše polivanje”

– Ne mislim i ne preferiram. On prvi započne. Ne želim da uđem u konflik, on prvi započne. Videli ste sinoć. Ja ga jesam sionć polila kafom, ali on se prethodno iživljavao nada mnom. neću više da pričam. Uglavnom ne mislim više. Neću to više da radim. Neću da imam komunikaciju sa njim. Jesam pogrešila, bacala stvari. Videćete da više neću da pričam sa bnjim ikad i zauvek – rekla je Miljana.

