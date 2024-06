Saša Mirković otkrio KOGA ćemo gledati u novom rijalitiju “Imanje”, veliko iznenađenje za sve

Pripreme za rijaliti “Imanje” su uveliko u toku, a kako vlasnik Hype televizije Saša Mirković otkriva, sprema se prava poslastica za sve buduće učesnike.

Naime, dok se imanje uveliko sređuje, renovira i uteže kako bi sve bilo cakum pakum za 7. septembar kada je najavljen veliki spektakularni početak prve sezone rijalitija “Imanje” u Lisoviću, uveliko se razmišlja i o životinjama koje će biti glavni domaćini, ali i izvor hrane učesnicima.Iz tog razloga Saša Mirković je ekskluzivno otkrio gde se trenutno nalazi, ali i koga to sa dalekih Alpa dovodi direktno u Lisović.Na Alpima predivno vreme kao i sve ostalo! Došao sam da potražim pravu kravicu Milku za rijaliti “Imanje”. Uradićemo uvoz do kraja jula meseca zajedno sa teletom, pa će naši Farmeri na “Imanju” morati da dele mleko sa mladim telencetom – napisao je Mirković na svom Instagram profilu i tako otkrio tajnu koja će sigurno oduševiti sve.Kao što je otkriveno krava i tele do početka rijalitija stižu u Srbiju, do tada im se sprema specijana štala i sve što je potrebno,piše Srbijadanas

