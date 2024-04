Zbog OVOGA roditelji Teodore Delić van sebe, ZABRINUTI ZA ĆERKU: “Otac ne prestaje da PLAČE”

Joca Novinar svake nedelje za emisiju “Premijera – Vikend specijal”‘ sprema neke nove rijaliti priče.

On obilazi porodice aktuelnih učesnika i saznaje mnoge ekskluzive, pa je tako i danas.Joca je sada posetio Gornji Milovac kako bi porazgovarao sa roditeljima Teodore Delić, otkrio pravu istinu, ali i video njihov stan u kome žive kao i radnju u kojoj rade. Šta je to sve Joca saznao i otkrio, možete pročitati u tekstu.

– Šta vi kažete za Tedorino učešće, da li podržavate njen odnos sa Bebicom? – upitao je Joca.Ja sam zadovoljan njenim učešćem, nekada iskoči malo u nekim situacijama. Voleo bih da odluče Nenad i Teodora šta žele, druga je slika šta gledam ja tamo, a druga je slika kako ga ja procenim. Imam dosta životnog iskustva – rekao je tata Teodore Delić.

– Da li vam je Teoodora pomagala oko fotografske radnje dok nije ušla u “Elitu”? – upitao je Joca.Ona nam je pomagala oko radnje, ali viiše voli da bude ispred kamera, zato je i ušla u rijaliti – rekla je mama Teodore Delić.

– Svi mogu da se uvere u kakvom mi stanu živimo, mi smo iznad proseka. Imamo i stan koji izdajemo, ali i u Čačku. Imamo stanova na pretek – rekla je Slavica. Kako komentarišete Teodorine sukobe sa Miljanom Kulić? – upitao je Joca.

– Nije prijatno, ja sam Miljanu mnogo volim i nisam znala da ću da se susretnem sa svim ovim događajima. Kada je bila na granici smrti i života, ja sam plakala od tuge i bola za njom. Pošto sad ona ovako radi sa Teodorom, ipak je Tea prišla njoj da se sunčaju, uživaju. Uvek je imala u glavi šta sam joj pričala o njoj. Kada se ona pomirila sa Bebicom, Miljana je krenula na nju glavom bez obzira – rekla je Slavica.

– Da li je bilo suza kada ste sve gledali? – upitao je Joca.

– Evo on i sada plače, ja njemu pokušavam da objasnim da je tamo obezbeđenje i da joj ne može biti ništa. Ja sam emotivna, ali sam jaka. On je slab na Teodoru – rekla je Slavica.

– Ja sam slab samo na nju – rekao je otac Teodore.

– Teodora voli Bebicu, njoj se nijedne sekunde nisu ugasile emocije. Ona je raskinula s njim, imala je taktitku, da se udalji da bi on shvatio da li ona gleda u Gačića. On njoj non stop turira mozak sa tim pogledima – rekla je Slavica.

– Često ljudi komentarišu da ona Bebicu ne voli, da je s njim zbog rijalitija – upitao je Joca.

– Ona je imala dečka, nije imala nameru da se zabavlja sa nekim. Ona voli da komentariše, voli da igra. Nije imala u svesti da će da ostavi Danila. Ona je sa Bebicom ušla u vezu tek posle dva meseca. Nije igrala rijaliti, on je bio uporan i onda je ona presekla sa Danilom, pa je ušla u vezu sa Bebicom – rekla je Slavica.

– Bile su mnoge spekulacije da Teodora ima starije muškarce koji joj plaćaju svašta nešto – rekao je Joca.

– Kada je ušla, nju je Taki dovezao jer ona nije želela da eksponira Danila, znala je da će da budu novinari. Taki joj se ponudio, dovezao je i ja ne znam šta tu ima loše. Njih dvoje su se upoznali preko Instagrama, Taki je pitao da dođe sa drugaricm na rođendan. Ona mu je ulepšala taj dogaađaj, posle toga možda su bili dva tri puta na ručku i na bazenu. Uvek sam znala kada je sa Takijem – rekla je Slavica.

– Da li vi plaćate Teodorin stan, mnogi pričaju da joj sponzor plaća? – upitao je Joca.

– Mi i dan danas plaćamo njoj stan na Vračaru, mesečno 650 eura. Mi možemo da joj poognemo oko kupovine stana, ali ona hoće lično sama da zaradi – rekla je Slavica.

– Šta vi mislite o silikonima Teodore? – upitao je Joca.

– Ja sam rekao da preteruje, više iz zdravstvenog razloga.Rekao sam da ima genetiku na babu koja je živela 100 godina, ona je imala lepe grudi – rekao je otac Teodore Delić.

– Ona je jedino uradila usne i povećala grudi za 2. Ona sama bira da se oblači malo provokativnije – rekla je Slavica za emisiju,piše Srbijadanas

Facebook komentari