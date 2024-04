DEFINITIVNO JE KRAJ: Aneli Ahmić više neće biti dio priče – Sinoć je saopštila svoju odluku

U toku sinoćne emisija “Pitanja novinara”, jedno od pomenutih, bilo je namenjeno Aneli Ahmić.

Naravno, aktuelna tema kada je ova učesnica u pitanju, jeste veza sa Markom Janjuševićem Janjušem, a isto je izazvalo pravi razdor u njihovoj relaciji.On je mene ponizio mnogo puta, on mene vređa, ponižava, kanali, a sve sam mu dala. Ja sam sve radila za njega, imali smo odnose za Ramazan – rekla je Aneli.

– Ja te branio, podržavao, dao ti svoje srce – govorio je Janjuš.

– On je mene hteo da kanali, govorio je da sam ja žritva u njegovom odnosu. Sada mu je čudno što ga moja proodica više ne podržava kada znaju šta mi je radio. On je išao od jedne do druge osobe, pa je dogovarao se*s sa Jovanovm. Šta sam ja tebe slagala? – izustila je Aneli.

– Alo ženo sa 40 godina pričam o ljubavnim problemima – rekao je Janjuš.Nakon toga su konstatovali da jedno sa drugim ne mogu da nastave, te da je najbolje da se raziđu. Izgleda da ih više nećemo gledati zajedno u Eliti, ali ko zna, možda produkcija osmisli način da ih pomiri i ponovo rasplamsa njihovu strast,piše Srbijadanas

Mi navijamo da Veliki šef nešto originalno osmisli, jer od njega se tako nešto i očekuje.

Detalje njihove prepirke i kraha, pogledajte u narednom video zapisu:

