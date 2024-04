Nakon BRUTALNIH UVREDA i najave TUŽBI stigla konačna odluka iz SPOLJNOG SVIJETA: Njen stav je potpuno JASAN

Sestra aktulene rijaliti takmičarke Bojane Pavlović Svetlana, oglasila se povodom dešavanja u Beloj kući o aktuelnim temama, pogotovo kad je reč o vezi njene sestre i Anđele Šparavalo.

Ona je otkrila da ne vidi razlog za svađu, te da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali i da ne želi da se petlja u ratove koje njen sastra vodi u zatvorenom prostoru. Mislim da nema razloga za svađom, mislim da mogu i na neki drugi način da iskažu tvoje mišljenje. Ali to su bitke rijalitija, ja stvarno ne bih ulazila u to, to je između njih, ja nisam u “Eliti” i ne znam kako je biti u zatvorenom prostoru, pa ne bih preterano komentarisala taj deo – počela je Svetlana.

Pavlovićeva je takođe prokomentarisala i navode da će porodica Šparavalo tužiti njenu sestru.

– Što se tiče tužbe ne bih komentarisala to, ja živim nekim drugim životom, to je između Bojane i Anđeline porodice, mislim da nema razloga za vređanjem smatram da to može na neki lep način da se kaže šta misle. Ja toj porodici želim sve najbolje kao i Anđeli, smatram da ona nije loša, samo mora mnogo da se radi sa njom – izjavila je ona,piše Srbijadanas

– Ovakvu vezu kao u rijalitiju mislim da nije imala i da to nije tip Bojanin, ali Bojana je tip koji voli da savetuje devojke, da pruži devojkama, da ad devojkama. Ja sam joj zamerala, da treba biše u sebe da ulaže, sebe da gleda da se brine o sebi, a ne stalno te devojke, jer te devojke su toliko prilaune u životu, više čovek treba u sebe da ulaže – zaključuje Svetlana.

