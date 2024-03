POTPUNI KOLAPS: Kulićeva budila sve ukućane, a kada su vidjeli porizor VRIŠTEĆI BJEŽALI napolje

Nakon što je Miljana Kulić najavila raskid tokom emisije “Pretres nedjelje sa Milanom Miloševićem”, čini se da je ljubavna saga između nje i Darijana Radomirovića dobila neočekivan preokret. Iako su njih dvoje u javnosti djelovali kao da se njihova veza raspada, čim su legli u krevet, njihova strast se iznova rasplamsala.

Miljana Kulić i Darijan Radomirović očigledno ne kriju svoje emocije, a to uredno dokazuju svake noći, upražnjavajući svoju ljubav i strast čak i dok su okruženi cimerima. Izgleda da ih ni puna soba cimera nije sprečila da uživaju u svojim intimnim trenucima, a čak im nije smetalo ni to što su mnogi od njih bili budni.

Jutros rano, njihova strast je kulminirala u neviđenim prizorima kada je Miljana naskočila na Darijana, a on je odgovorio istom merom. Njih dvoje su maltene skakali do plafona, ostavljajući budne cimere u čudu, dok su pojedini vrištali od smeha i izašli iz sobe. Drugi su posmatrali njihovu strastvenu igru s iznenađenjem i nevericom.

Iako je Miljana najavila raskid, čini se da je njena veza s Darijanom sve samo ne stabilna, odnosno da je nestabilna. Njihova ljubavna priča i dalje iznenađuje i intrigira javnost, ostavljajući mnoge u čudu zbog njihove neobične dinamike. Hoće li ova veza opstati ili će se ponovno suočiti sa preprekama, ostaje da vidimo u narednim danima.

– To su za mene boleštine, kad čujem trojke, četvorke, ja sam konzervativna žena i nikada nisam odobravla takve stvari i razumela. Imaju pravo da rade šta hoće i da pričaju u rijalitiju šta hoće, Miljana nije u tom fazonu, i nakon onog jučerašnjeg intervjua, da ne zna što to radi, da joj je dosadno, i da joj treba samo neko, da zagrli i poljubi. Što joj to treba ja stvarno ne znam, da ona ne može da povede toliko računa o svom ponašanju van svake pameti mi je, više nije za komentarisanje već za ignorisanje. Ako nju nije sramota mene još manje, moje je bilo da kažem, ja sam je kritikovala, njen život nekka radi šta hoće – rekla je Marija svojevremeno za medije na temu Miljaninih odnosa.

