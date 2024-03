“Bio je U ĆOŠKU, a onda ga je ZABORAVIO U KADI” / Mali Željko nije volio da boravi kod kod oca, Ivan Marinković mu radio OVO

Marija Kulić smatra da se njen unuk Željko više nikada neće zbližiti sa ocem Ivanom Marinkovićem.

Kako je istakla, Željko više i ne pita za tatu, ali takođe podvlači da će mališanu omogućiti da ga čuje i vidi ukoliko to sam poželi.

– Bez obzira koliko g***o bio Buđola, ja sam rekla da ako Željko bude nekad tražio da se čuje sa Ivanom, ja ću okrenuti telefon i dati mu da se čuje s ocem… Zadnji put je rekao da neće da priča s tatom. On je čuo to da dete neće da priča s njim. Meni je bilo neprijatno, rekla sam mu da se dete igra i da ćemo ga zvati, ali on neće. Željko je čuo tu rečenicu negde u vrtiću i rekao: ”Pada mi mrak na oči kad čujem to…” – započela je Marija Kulić i dodala:

– Nije bio zadovoljan i kad je bio kod Ivana na nekoliko sati. Rekao mi je da je dete bilo u ćošku, dok je Ivan telefonirao. Dešavalo se da zaboravi dete u kadi. Vrati nam prehlađeno dete… Totalno je nezainteresovan, nema osećaj za decu, gleda sebe. Samoživ je, nema osećaj. Ja sam živela bez oca i još bolje da sam živela bez njega. On je bio alkoholičar i svetski putnik, a taj Ivan je isti moj otac. Kad je detetu čestitao rođendan porukom, Siniša ga je zvao da dođe, on nije… Posle svih uvreda upućenih Miljani i njenoj porodici on je završio sve s nama. Kontakt s njim više neće nikad ni postojati. Došao je na rođendan jednom kao komšija s kesicom igračaka, to je sramno posle svih njegovih honorara. Nije mu ni dinar ostavio, ni pola rođendana nije platio, mogao je Željku štednu knjižicu da otvori – ispričala je Marija, pa istakla koliko je ponosna na unuka:

– Inače, moj unuk Željko je odlično. Baš je napredan, pametan i vrijedan. Veoma je vaspitano i dobro dijete. Vaspitačice ga hvale, a ono na šta sam posebno ponosna je to što je empatičan – rekla je Marija u emisiji “Premijera Vikend – specijal”.

Srbija Danas

Facebook komentari