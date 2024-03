Sada je KRAJ – Asmin potvrdio da mu se Aneli VRAĆA nakon “Elite”: Otkrio da je sa Janjušem samo zbog OVOGA

Učesnica Elite Aneli Ahmić rekla je večeras tokom emisije “Pitanja novinara” da je bivši dečko Asmin Durdžić tukao trudnu, do te mere da joj je išla krv na nos.

Pošto se ovim povodom digla velika prašina, sada se oglasio i on, pa je rekao da nije istina da je udarao, te i da je sve velika izmišljotina.Aneli jedino govori istinu kad najviše vrišti i plače, a kad priča mirno i staloženo tad sve folira i laže. A danas je rekla jednu veliku istinu dok je urlala i plakala, a to je da je nisam tukao. To je jedina istina! Toliko od mene – poručio je Asmin za Pink.rs.

Međutim, kako se emisija nastavljala, tako je Aneli Ahmić otkrivala više detalja o sebi, a Asmin je sve pomno pratio i komentarisao putem svog Instagram profila, gde se najčešće oglašava.U jednom momentu se Ahmićeva izlanula, pa otkrila da li i kada bi se vratila Asminu, na šta je Durdžić momentalno reagovao: Jedina istina koju je izgovorila. Vratila bi mi se, samo da pucnem prstima, Janjuš joj je samo opstanak u rijalitiju. Inače, istinu govori samo kad vrišti, plače i kad je sateraju u ćošak – napisao je Asmin uz Anelin snimak.

Podsetimo, Ahmićeva je cimerima ispričala kako se Asmin užasno odnosio prema njoj, kao i da je bilo nasilja.

