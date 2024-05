Otvorena sezona kupanja u Neumu, veliki broj turista stigao za praznike, a kakve su cijene?

Mnogi Bosanci i Hercegovci, ali i turisti iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije prvomajske praznike dočekuju u Neumu,piše Depo.

Neum je prethodnih godina bio izuzetno popularan, a, ako je suditi prema prvomajskom broju turista, mouće da će i ove sezone biti čest izbor za odmor.

Iako je danas temperatura u Neumu oko 22 stepena Celzija, za prvomajske praznike otvorena je sezona kupanja, a kupače ne zaustavlja ni oblačno vrijeme.

Što se tiče glavnine ljeta, neumski turistički radnici tvrde da su najave obećavajuće za još jednu uspješnu sezonu.

Kada je riječ o cijenama aranžmana, u Neumu su trenutno aktuelne prošlogodišnje, a više hotela i drugih smještajnih objekata nudi i akcijske ponude i druge povoljne aranžmane.

Slična je situacija i kada su apartmani u pitanju.

U jeku sezone u Neumu najavljen je porast cijena od 5 do maksimalno 10 posto, zavisno od hotela i perioda boravka.

Kada su pitanju cijene u restoranima, one su zasada iste kao prošle godine. Tako se cijene pica kreću od 11 do 14 KM, graha sa kobasicom 8 KM, pileći file je 13 KM, dok je za kuhana jela potrebno izdvojiti od 10 do 14 KM.

