Janjuš PRIJETI PRODUKCIJI zbog pokojnog brata Mihajla: Nacija ZGROŽENA “Majku ću im…”

Marko Janjušević Janjuš tokom svog prvog učešća u rijalitiju “Zadruga” pobrao je mnogobrojne simpatije gledalaca. Svojim humorom i šarmom je na taj način napravio pravu bazu fanova, koja se nažalost polako raspada zbog diskutabilnog ponašanja koje ima u poslednje vreme.

Sinoć je Marku bio jedan od težih dana, 25. u mjesecu. Tog datuma njegov najmlađi brat Mihajlo oduzeo je sebi život i time ostavio večnu rupu u srcu celoj porodici Janjušević.

Janjuš je sinoć gostovao u Šiša baru kod Darka Tanasijevića, i tom prilikom otkrio šta mu leži na duši.

– Da mi neko da milion evra, ne bih dao Vesnu. Sada smo u pabu je testirali kada neko krene na nas kako reaguje, direktno skače na njega – rekao je Janjuš.

– Kakva je situacija ovih dana? – pitao je Darko.

– Juče sam bio malo bezveze, tj. malo više. Pa jesam okej, otkud znam, tako mi naiđe, malo mi bude loše. Sutra će mi biti katastrofa dan, u životu imaš najsrećniji datum, a u nekom trenutku se pojavi taj najgori dan, 25. u mesecu. To je ne dao Bog nikome… Imao bih i lepe i tužne fotografije, to je fotografija koju sam postavio kada se to desilo, nas trojica kada smo bili mali i odmah mi je pala na pamet. Kada si pitao Anđelu: “Kada bi mogla da vrati vreme?”, sve slike ti prođu kroz glavu. Ja bih na primer vratio kada smo ga učili da priča, sećam se scene, sedeo je u dubku i učili smo ga da priča: “Tata i mama” – rekao je Janjuš.

Međutim, situacija koja se desila pre njegovog gostovanja navukla je gnev publike. Naime, u toku dana, očigledno neraspoložen Marko pretio je produkciji ukoliko ga pozove na razgovor na baš ovaj datum.

– Ne daj Bože da me pozovu, ne daj Bože danas da me pozovu – govorio je Janjuš.

– Što bi te zvali? – pitala je Aneli.

– Ne daj Bože, j*baću im majku – odgovorio joj je on.

