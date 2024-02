PREKRŠILA OBEĆANJE koje je dala Mariji i Siniši – Miljana otkrila čega se plaši, OVO očajnički želi da sazna

Učesnica “Elite”, Miljana Kulić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u “Šiša baru”.

Ona je sada progovorila o odnosu sa Darjanom Radomirovićem, a potom se osvrnula i na svoje bivše partnere.

– Kakva je situacija u kući posle Elitovizije – upitao je Darko.

– Zaista ne znam, gledam svoja posla. Nisam videla nikakav animozitet, na buđolu i buđolinu ne obraćam pažnju sem za crnim stolom. Vidim da su ljudi prijatno iznenađeni, da su očekivali od mene šou program – rekla je Miljana.

– Kako ti je sa Dariom? – upitao je Darko.

– Prelepo nam je, zaljubila sam se, sviđa nam se. Njemu fali daska u glavi, nije sav čist, uradićemo neki psiho test, da je baš normalan nije. On nije sav svoj, ali ta ludost mene radi. Čovek lupeta gluposti, ne mogu da dođem do reči. Mene harizma i duhovitost radi. Sada se iskreno smejem, ali sam se smejala na silu. Plašim se kako roditelji reaguju, obeaćala sam im da neću ući u odnos. Mama je na strani Sneže, pitala me da li sam normalna. Moram da ispitam kakva je situacija, sa mnom ne može da bude muškarac koji nije posvećen deci – rekla je Miljana.

– Čini se da je Jelena promijenila ponašanje prema tebi – rekao je Darko.

– Darko, ja njemu ništa nisam uradila, on mene gleda i bukvalno mi govori da crknem, a ona gleda i smeje se. Ja sam navikla da se skraćeno govno i ovaj udružuju, ovaj je bio prihvaćen, Željko će kao Lena, otom potom uvideti sve. Ja sam sanjala da je Željko zaboravio Ivana i pita me ko je moj tata, a ja ostala u šoku. Doći će sve u svoje vreme, ja ću posavetovati kako da njemu objasnim sve to, da ga ne bih povredila, da ne bi imao taj hendikep. Van svake pameti mi je da se svađam sa njim, gledao me kao trofej. Nema osećanja, došao je jednom, dva puta je Željko bio kod njega, da bi opravdao to peto mesto. O Jeleni sam imala lepo mišljenje, ali me je mnogo razočarala. Kod njih ne vidim nikakvu emociju, ljubav im je rekla odavno zdravo, napadaju ljude i Anđela i Anitu, žele da vide samo loše u nekome – rekla je Miljana.

– Zašto toliko napada Anitu, nije fer da u njegove promene veruju, a u njene ne – rekao je Darko.

– On je u čoporu, Matorin poltron, Anitu smo svi osudili, međutim ušla je u odnos sa Anđelom, podržavam je kao majka. Njene promene su evidentne i ja ću naravno podržati kad vidim da je nešto lepo, prirodno, evidentno, spontano – rekla je Miljana.

– Njih dvoje nemaju nijednog prijatelja, mene je zvao da mu uplatim pare, vratio je uredno, ali toliko o tome kakav je čovek koliko prijatelja ima. Što nije zvao Matoru? Ti čopori, ta zavidnost. Niko ni sa kim ne razgovara, odvratni su mi i ogavni – rekla je Miljana.

– Kakvi su ti bili Bebica i Teodora? – upitao je Darko.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

– Nastup je odvratan, nikakva energija na sceni, najlošiji nastup, vjerujem da će se ovako vući do kraja rijalitija – istakla je Miljana, piše Srbija Danas.

