Đedović iznio JEZIVE informacije – Zgrožen Majinim riječima o Mihajlu: “Prevrtanje MRTVIH ljudi…”

Voditelj Darko Tanasijević u šiša baru ugostio je Marka Đedovića, koji je ovom prilikom razvezao jezik o odnosima u Beloj kući.

Nešto što je bilo najintresantnije jeste tvoje suočavanje sa Ivanom Marinkovićem, kaži mi šta je to – pitao je Darko.

– Ja glup nisam, nisam ja ovde što sam glup, nego baš zato što nisam, da ne vidim neke stvari. Ja sam provalio da je Ivanova poenta da posvađa mene i Milenu Kačavendu. Ja šta radim, radim transparentno, to što ćućurim po ćoškovima, znam da ovde imaju kamere i da to gledaoci čuju. Ono što je sa Žanom odradio, okej, a ja sam malo krupniji zalogaj. Ja mogu da se pravim budala i da se kezim, da budem pi*a sa 17 lica. I puštam ja to sve i gledam. Krenulo se tu na one rijaliti prevaziđene fore: “Plašiš se od Đedovića”. Ja sam Mileni objasnio fore da se ne peca. Ja onda obrnem ploču, pa mu pokažem da ću njega da navučem na tu foru, evo posvađali su se oko tepsije, Milena i on. Nije problem tepsija. Za Matoru i sve one stvari, sve je lepo rekla isto kao i ja, potvrdila, a oni sada ublažavaju te neke stvari. On želi da bude ja, kao što je sam rekao, ali znaš ti šta ti treba da budeš ja?! – rekao je Đedović.

On je zatim otkrio da je u par navrata zamalo došao u sukob sa Milenom, jer je njoj malo dovoljno da se upali:

– Zbog čega Milena toliko ćuti Ivanu?! Čini se, poznavajući Milenu, da bi u “xy” situacija Milena imala šta da doda – rekao je Tanasijević.

– Imaće. Moje mišljenje je da smo je prepotrošili, ubacili smo je u 17 ratova odjednom, ratovala u jednom momentu sa celom kućom. Na Milenu, pa i gledaoci, pa i ona s njenim svađama i komentarima…Njemu je okidač bio u odnosu sa mnom na debati, koji sam ja kao moderator debate uleteo u okršaj sa pet ljudi odjednom. Njih vode ostrašćenost, mržnje, ovo, ono i onda se vode hipotezama i činjenicama, zato su smešni sagovornici i mogu da ih raskrinkam u dve rečenice. Milena na kraju nije znala više gde će, pa je rekla da sam u pravu. Meni ne može niko da kaže da nisam prijatelj, ja sa Matorom sedeo sedam nedelja slušao je i tešio – rekao je Đedović.

– Imao sam i sa Majom raspravu dok sam sedeo na garnituri. Rekao sam da mnogo ružno radi neke stvari, deluje da gura Uroša u neke situacije. Jako je ružno da u bilo kojoj raspravi da se vređaju, imaju veoma divan arsenal reči za raspravu, ali prevrtanje mrtvih ljudi i još mladih, ja ni u kom obliku ne mogu da smislim. Rekao sam joj, zamisli meni kom si draga, ja stvarno Maju gotivim, kada si meni odvratna toliko da bih ustao i pljunem te – rekao je Đedović, piše Srbija Danas.

Po svemu sudeći za Đedovića je jezivo da se učesnici ovako ophode i pominju preminule.

