Janjuš je OVO KRIO od javnosti – Maja iznijela tvrdnje koje će RAZORITI odnos sa Aneli: Uslijedit će HAOS

Učesnica “Elite” Maja Marinković kaže da je njen bivši dečko Marko Janjušević Janjuš sve vreme maštao o njoj tokom sinoćnje žurke u Beloj kući, i ako je razgovarao u jednom trenutku sa Aneli Ahmić.

Maja se poverila Žani Omniji, pa joj je rekla da je uhvatila poglede bivšeg košarkaša, koji joj je navodno i namignuo u jednom trenutku.

– Janjuš ne može da diše bez mene, a kamoli da živi! Videla sam kako me gleda i sve to dok je pričao sa Aneli. Nešto su ćaskali kratko, pa je u jednom trenutku tokom razgovora pogledao u meni i namignuo mi je. Njega ta žena guši, ali ne znam zašto ne može da se skloni od nje! Kao da je vezan nekim nevidljivim lancima, nije mi jasno. On se čovek smeje kad je daleko od nje, a kad mu ona priđe kao da se namrgodi. Nije isti čovek – pričala je Maja Žani.

Ona je ranije pominjala i vradžbine, tvrdeći da je Aneli omađijala Janjuša.

– Ja sam mrtva ozbiljna, ja imam pravo da verujem u duhove, moj subjektivni osećaj poznavajući njega, ja sam ubeđena da je on zavrčan. Aneli je osoba koja je spremna na sve, ne bira sredstvo da dođe do cilja. Zejna postoji, njena drugarica iskustvom koje je ispričala, ja isto tako verujem da su iz nje isterivali đavole. Pogled njemu stvarno leluja. Ko zna čega tu sve ima, ne smem ni da pomišljam na to na šta su ljudi sve spremni, a da ovako izgledaju kao da se skroz prave ludi – govorila je ona.

Srbija Danas/K.L.

