Miljanina TRUDNOĆA ne bi bila jedina u “Eliti” – Dok oplakuje Zolu, njen BIVŠI pravi dijete drugoj? ŠOK

Dok Miljana Kulić strahuje da je ostala u drugom stanju, odnosno da čeka dijete sa Lazar Čolićem Zolom, koji je samoinicijativno napustio rijaliti, pa ostavio Kulićevu samu, njen drugi bivši dečko, Nenad Macanović Bebica pravi dijete drugoj.

Naime, on uživa u vezi sa Teodorom Delić, a sinoć, nakon uzbudljive žurke, imali su žestoku vrelu akciju, koja je razbudila sve ukućane.

Oni nisu marili ni za poglede ukućana, ni za kamere, pa su se totalno prepustili strastima, a nije isključeno da će i Teodora ostati u drugom stanju, te da će se i drugi Miljanin bivši ostvariti u ulozi oca.

– Dok se Zola skrivao u radiju od Miljane, ja sam jedno veče ušao da ga ona ne vidi. On je meni pričao da će on nju da tuži za sve ove godine, kako ona neće moći da se pojavi ni na jednoj televiziji. Pričao mi je da želi tih 100.000 evra unapred, tek posle sam skontao na konto čega želi da zaradi te pare. Rekao mi je: “Nemam drugu opciju, moram to da kažem”. Ja njegov postupak prema Miljani ne opravdavam, ali prema meni nije bio loš čovek. Stvar je u tome da sam mu govorio da ostane ovde i da gradi odnos sa Miljanom i mislio sam da se to desilo kada su ušli u vezu. Ove sezone se baš videlo da nema ljubavi sa njegove strane prema Miljani – rekao je Šan, što je Miljanu emotivno dotuklo, a kada bude saznala šta Bebica planira, totalno će se slomiti, piše srbija danas.

