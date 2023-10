Mensur gadno razočarao milionsku publiku… Ono što je uradio NOVOJ UKUĆANKI je užasno (VIDEO)

Sinoć je u “Eliti” bilo vanredno ubacivanje, a Bela kuća je postala bogatija za još tri učesnika. Žana Omnia, Adam Đogani i Danka Grujić uselili su se u rijaliti, a nakon kratkog upoznavanja sa ostalim ukućanima, usledila je emisija Pitanja novinara.

Darko Tanasijević je prvo porazgovarao sa Mensurom Ajdarpašićem, koji je odbio da se upozna sa novom učesnicom Dankom Grujić.

– Da li ti poznaješ novu učesnicu Danku, s obzirom na to da nisi želeo da joj pružiš ruku? – pitao je Darko.

– Ne poznajem je. Nemam posebnu potrebu da se upoznajem sa ljudima, uredno sam pružio ruku. Nemam poseban razlog, sedeo sam ovde kada je ušla i uredno sam pružio ruku kada sam krenuo da prošetam sa Ša i nisam je očekivao u tom trenutku. Niko me posebno ne interesuje ovde – rekao je Mensur.Nisam očekivala da mi neko tako ne pruži ruku, to je osnovna kultura. Bilo mi je malo neprijatno ali okej. Imala sam sliku o njemu kao okej momku ali ovo nisam očekivala. Ko želi da se upozna i da se družimo tu sam ali on ima pravo da to ne želi – rekla je Danka.

