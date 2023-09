ALEKS VARALA FILIPA SA ACOM BULIĆEM? Car posjeduje kompromitujuće dokaze protiv bivše, isplivali detalji afere

Kako „Scandal!“ saznaje od izvora iz Crikvenice, Filip Car se osvetio Aleksandri Nikolić.

Nakon priče da je u nekoj šemi sa Acom Bulićem, shvatio je da među njima nema ništa i želio je da je ostavi, piše Srbija Danas.

Međutim, na nagovor njegovih prijatelja, navodno je htio toliko da je povrijedi i ponizi i da je obruka u javnosti. Zbog toga se i desilo ljubljenje sa djevojkom na njegovom rođendanu. Međutim, on se u nekom trenutku pokajao, pa mu je bilo krivo što je tako javno obrukao svoju djevojku, pa je pokušao preko društvenih mreža da sve to ispravi.

Prvo se u javnosti pojavila informacija da je Aleks bila u nekakvoj šemi sa Bulićem, pa je Car potpuno poludio. Nikada nije mogao da svari njenu prošlost do kraja, iako je pričao da to može da uradi. Pri tom, njemu treba samo malo alkohola da bi iz njega izašlo ono najgore. Tako je sa prijateljima popio piće i navodno su mu dali ideju da je obruka na ovaj način i to na svoj rođendan.

Kada je u pitanju djevojka sa kojom su ga slikali, izvori za „Scandal!“ tvridew da je ona poreijklom iz Niša i da je u Crikvenici boravila tokom ljeta nekoliko puta, uglavnom kad Aleks nije bila tamo ili kad su Car i ona bili na pauzi ili u svađi.

Izvori navode i da su Carevi prijatelji i okolina vršili pritisak na njega da u javnost pusti sve dokaze koje ima o Aleksandri. Niko sa sigurnošću ne može da kaže o ćemu se radi i šta je u pitanju, ali kažu da Filip ima keca u rukavu i da ima kompromitujuće stvari za svoju bivšu devojku. Niko ne može da povereuje da će to Car da uradi, naročito zato što misle da on i dalje voli Aleksandru, ali da je jako povređen zbog svega. Ako to uradi, to bi značilo da nema više pomirenja.

– Filip je divan dečko, on je emotivna duša, katastrofa reaguje samo kad popije i ovo što mu drugi pune glavu oko svega, on će sigurno da se pokaje u najskorijem trenutku. Samo ne treba da napravi i sad neku glupost da se zauvek rastavi od Aleksandre – navodi njegov blizak prijatelj za gorepomenuti list.

Sa druge strane, Aleks je jako povrijeđena i smeta joj javna bruka koju je doživjela. Ono što joj prija je činjenica da nikakav dokaz o njenoj navodnoj prevari nije izašao. Ostaje da se isprati da li Filip ima nešto od tog materija.

