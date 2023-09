OVO MNOGO BOLI… Fili Car se obratio Aleksandri DIREKTNO?! Ova poruka slama srce i tjera suze!

Prije nekoliko dana je kao bomba odjeknula vijest da su Aleksandra Nikolić i Filip Car raskinuli, a pobednica “Zadruge 6” o tome je obavijestila javnost oglašavanjem na Instagramu.

Budući da je ovo bio mnogima omiljeni ne samo rijaliti par, već par sa domaće javne scene, ne treba čuditi činjenica da je dobar dio javnosti utučen zbog njihovog prekida. Ono što se sada čeka jesu nova njihova oglašavanja na ovu temu, jer jedino je to preostalo fanovima koji ih obožavaju. A koliko su obožavani, imali smo priliku da vidimo tokom njihovog učešća u pomenutom rijalitiju. Upravo to, učinio je sada Car i izazvao sjetu kod korisnika socijalne mreže Instagram.

– Vidim da me mnogi spominjete svuda, pišete i tražite informacije. Da, istina je, Filip i ja smo se razišli, a razlog našeg razilaska je jer ne možemo naći zajednički jezik, što se tiče naše budućnosti i ostalog. Previše se razilazimo u stavovima, a to dovodi do ružnih situacija i ružnih riječi. Ja sam na putu za Beograd i ne odgovaram na poruke. Shvatite da je sada sve što želim mir i da me ispoštujete u tome – napisala je prije izvjesnog vremena Aleksandra.

– Sve što mogu da kažem je da sam slobodan i da smo završili odnos, i to bez takvih i sličnih scena, da je i dalje volim, nisam je varao i neću ni sa kim da budem – poručio je Car za medije, a sad se oglasio putem storija na Instagramu.

– Ako dolazi bol, doći će i sreća. Budite strpljivi – poručio je Car, a ovim je svima jasno stavio do znanja da i te kako pati zbog raskida, ali da se nada novoj sreći.

Facebook komentari