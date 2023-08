TAJNO SE SASTALE I SKLOPILE PAKLENI PLAN?! Dalila i Aleks se udružile da unište Anđelu: “Cilj joj je da dobije otkaz”

Kako prenose domaći mediji, navodno je došlo do tajnog susreta između Dalile Dragojević i Aleksandre Nikolić. Bivše suparnice su riješile da zakopaju ratne sekire zbog zajedničkog cilja.

Navodno su se udružile kako bi se osvetile Filipu Caru i Anđeli Đuričić zbog njihovog druženja u Hrvatskoj.

– Dalila i Aleks su se spojile preko Tiktoka i onda je Dalila odlučila da se javi suparnici na Instagram profilu. Aleksandra je prvo mislila da se sa njom neko šali, ali je shvatila da je to Dalilin profil. Pitala je šta joj treba, a Dalila je fino sastavila poruku, rekla je da nema lošu namjeru i da bi voljela da se njih dvije tajno čuju da popričaju. Aleks se nećkala, ali kako je tekla komunikacija, ona je na kraju Dalili dala broj. Odmah su se čule i shvatile da bi bilo bolje da se vide te da niko za to ne sazna. Koliko znam susret se desio negdje u Borči u jednom kafiću Dalilinog poznanika kog su zamolile da u dijelu u kom one sjede niko ne ulazi – priča za “Star” izvor upućen u ovu priču, pa dodaje:

– Nije bilo tenzije, kao da se nikad posvađale i prozivale nisu. Počele su da pričaju o svemu, i došle do odnosa izmedu Cara i Anđele. Dalila nikako ne voli Anđelu, to se vidjelo i kada je ona sa Zvezdanom kod nje bila gost. Kada je čula da je sada i Anđela voditeljka odlijepila je, zato je i dala otkaz, baš je ne podnosi. Aleks je sa njom bila okej, ali nakon što je diskvalifikovana nisu se čule i svašta su zamjerile jedna drugoj. Ono što najviše sad boli Aleksandru je što je Filip oprostio sve Anđeli i što postoji šansa da će njih dvoje zajedno raditi emisiju. Anđela je pljuvala i dijelom je kriva i za raskid koji im se nedavno desio, zato je sada Aleksandra kivna na oboje, a i boji se da njih dvoje ne uplove u neku ljubavnu šemu – nastavlja izvor, pa dodaje:

– Dalila sa druge strane smatra da se Anđela njoj sveti i da je ona predložila da Filip postane voditelj, te su obje jako ljute na nju i žele da joj se u neku ruku osvete. Dalila je rekla kako zna da Anđela nije uopšte naivna i da će o njoj saznati sve sa dokazima, a onda će javno da je raskrinka. Zamolila je Aleksandru da sve što sazna javi joj jer joj je cilj da Anđela dobije otkaz na televiziji na kojoj su do nedavno obje radile – priča izvor upućen u ovu priču i dodaje:

– Ako Filip sazna za ovaj tajni susret biće belaja. Aleks je taman uspjela da se nakon raskida sa njim pomiri, a on će je definitivno ostaviti kada sazna da ona u tajnosti petlja sa Dalilom, piše Srbija danas.

