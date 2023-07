STIGLA PORUKA KOJA JE PREKINULA EMISIJU! Miljana nije znala šta ju je SNAŠLO, DA LI JE MOGUĆE DA JE OVO POSLAO?

Ivana Šopić ugostila je u emisiji “Narod pita” bivši ljubavni par Miljanu Kulić i Lazara Čolića Zolu.

Miljana i Zola su tokom emisije evocirali uspomene iz njihove veze, a Kulićkinom dečku Nenadu Macanoviću Bebici se nisu dopale neke njene reakcije. Ona je pročitala kakve joj je poruke slao dok je u emisiji bio pušten video prilog.

– Stresno mi je ovo što joj je uradio Bebica. Maršnuo ju je. Ona ga fino zamolila da dođe po nju, a njemu se očigledno nešto nije svidjelo – otkrio je Zola šta se dešavalo dok je u programu bio pušten video prilog.

– Šta ti je Bebica zamjerio? – pitala je Ivana

– Kao spavao je i probudio se, pa mi je poslao novinske naslove. Ja mu pričam da me boli stomak, on mi odgovara: “Blokirat ću te”, ja mu pišem: “Ej, bebo, bebo…” Ja ga pitam zašto, on odgovara: “Rekao sam kad da mi pišeš, sutra kad dođeš da vas odvezem” – pročitala je Miljana poruke sa Bebicom.

– Kakvi sutra, njoj treba sad. Može Bebica da dođe po nju, nego neće. Znao je on imati reakcije na neke njegove reakcije iz prošlosti. Ma doći će on – rekao je Čolić.

– Šta ako ne dođe? – zabrinula se Miljana kako će otići kući.

– Pa šta ću ja – rekao je Zola, piše Espreso.

