“ANA JE REKLA DA JE PODRŽAVA ACINA ŽENA!” U emisiji uživo otkriveno da ju je zagrlila nakon finala i REKLA OVO

U sinoćnjoj emisiji “Narod pita”, Darko Tanasijević je ugostio Jelenu Golubović i Lepog Miću.

Mahom su komentarisani odnosi u Zadruzim a ponajviše odnos Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, ali i njeno pomirenje sa Acom Bulićem.

Podsjetimo, nedavno se digla velika prašina nakon pomirenja Ane i Ace, kada je on izjavio da nije razmišljao o vjeridbi Ćurčićeve i braku sa njom, te da je to trenutno nemoguće jer je on i dalje oženjen, u Londonu sa suprugom Bibom Bulić, sa kojom ima i dvoje djece, sina i kćerku.

Ana je nakon Zadruge, a prije pomirenja sa Acom rekla da je imala podršku Acine supruge, o čemu je sinoć govorio i Mića:

– Aca Bulić je rekao da je raskinuo prije Aninog ulaska u “Zadrugu”, ali da to nije govorio i da Ana nije kriva za to – rekao je Darko.

– To je priča za malu djecu – rekla je Jelena.

– Ana je rekla da nju podržava Acina žena, da joj je prišla zagrlila i rekla joj: “Kako si ti ovo izdržala”. Ja nikoga ovde ne vrijeđam, ja sam rekao samo ono što su oni govorili – dodao je Mića, piše Srbija Danas.

