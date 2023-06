“VIŠE BRAKOVA RASTAVILA NEGO ŠTO JE MATIČAR SASTAVIO” – Car pobjesnio kao zvijer zbog Ane – Zvezdan ne bi mrava zgazio!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je sinoć u Bijelu kuću kako bi, tokom finalnog izbacivanja porazgovarao sa zadrugarima.

Njegov drugi sagovornik bio je Filip Car, koji je, kao po običaju, imao šta da kaže.

– Ne mogu se obuzdati. Nije to dva tri dana, to traje jedan doređeni period. Ja sam prva osoba koja je ušla u konflikt sa Anom Ćurčić, ne libim se. Ono što mi je na umu to mi je na drumu. Ne mogu gledati da se žena zagrlila sa Majom i Slađom, Maja govori kao ”jedva čekam superfinale”. Žena sa Slađom likuje što je ispao dečko koji je svima bio dobar i ja smatram da dečko ne bi mrava zgazio. Dečko je beogradsko dijete – rekao je Car.

– Mislim da je ona pokazala da je ona mangup. To je dečko jedan koji je sa majkom, ostao je bez oca, koji je bio legenda. On je dečko isto do ja*a. Ti se sjećaš mene i Mensura, ali ruka ruci zadnji dan, želim ti sreću i to je. Pala mi je roletna za neke stvari, kad sam vidio da se ona i Slađa raduju. Tako su likovali prije neki dan kad je Šarmen izlazila, djevojka ne zna ni gdje će izaći – rekao je Car.

– Ona je smislila u dva sata rafalnu paljbu. Svaka čast svakome, ali ne možeš se družiti sa takvim ljudima i smišljati neku priču. Ja sam jadna ali su mi prijateljice Slađa i Maja, zbog njih rastavljeno više brakova nego što je matičar sastavio.

– Žena kaže da ima salon, najbolji kozmetičar u gradu, nije napravila ništa. Kaže iglica joj treba. Idem od banalnih stvari. Slošilo mi se od njene priče, od njenih nekih stvari, od torte za kocku, do poezija, do tih kontradiktornosti- rekao je Car.

Filip Car je zatim progovorio o Aninom odnosu sa Acom Bulićem.

– Ja sam za tog čovjeka čuo sve najbolje i u Zadruzi i napolju. Moje mišljenje je da je iskoristila i tog čovjeka. Iskomercijalizovala je prijateljstvo sa njim i njegovu pomoć. Od toga je napravila neke stvari. Svakoga je zloupotrijebila – rekao je Car.

– Je l’ neko od njih zloupotrijebio nju? – pitao je Darko.

– Ja to ne znam- rekao je Car.

Filip je progovorio i o komentarima Maje Marinković na konto njegove vjeridbe sa Aleksandrom Nikolić.

– To su njene fore da uđe sa mnom u neki konflikt u raspravu. Još će ona pokušati ako bude ”narod pita” da dopre do mene. Ne može. Kad dobije pedalu, onda će valjda shvatiti kako stoje stvari- rekao je Car.

– Meni toliko nije bizarno šta Maja iznosi nego što je Ana sa njom. Kako ona zna kada se nije bavila ničijim životom, koji kuća- posao, gdje je nestao taj posao i ta kuća? Znam da je jako veliki bizar i apsurd da sjedi na stepenicama pored Maje i Slađe, da se ona sa njima nadopunjuje da su istomišljenici. Ja da nekome ne kažem da je na.koman, ko 10 godina pije tablete za smirenje, za mene je to na.koman. – rekao je Car, piše Srbija danas.

