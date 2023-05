NAJVEĆI PREVARANT IKADA! Ovako je Filip Car prevario i zloupotrijebio gledaoce Zadruge – neviđena bruka

Nakon završetka današnje emisije “Pitanja gledalaca”, Filip Car je izveo Ivana Dragića iz Bele kuće, kako bi ga posavetovao.

On se iznervirao tokom emisije kad je pričao o raskidu sa Aleksandrom Momčilović, a Filip mu je pričao o svom odnosu, te tom prilikom priznao da njega pitanja ne mogu da poljuljaju, jer mu od zajedničkih fan grupa njega i Aleksandre Nikolić stižu pokloni.Meni gledalac sad da postavi pitanje na konto Aleksandre, ne može da me poremeti. Naša podrška zajednička nam pošalje poklon. Nečija tuđa napiše da je protiv mene, i da nisu za mene, pošalju za Miću kirikii i sok, neka me ne volite… Ja znam kako je, možda ćete sutra da verujete ako sad ne. Ja sam vam drag, čim ste uzeli nadimak “Snajper babe” koji sam vam dao – rekao je Car.

Inače, Car redovno dobija poklone od podrške, a nedavno je za petomesečnicu dobio i verenički prsten, koji još uvek nije predao Aleksandri. Filip je redovno osuđivao zadrugare koji su u vezi zbog fanova, pa je ovim priznanjem pokazao da je licemeran.

