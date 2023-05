“IMA ELEMENATA NEKROFILIJE” Oglasio se psiholog i protumačio moguće poremećaje Anđele i Zvezdana!

Odnos Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića mjesecima fascinira kako zadrugare, tako i publiku, a osim što je mlada Crnogorka svom 22 godine starijem momku oprostila javnu prevaru sa Majom Marinković, svakodnevno šokira javnost svojim ponašanjem.

Tako s ponosom ljubi njegova stopala, miriše mu znoj i gasove, a nedavno je zgrozila publiku kada je od svog dečka tražila da joj podrigne u usta kako bi mogla da osjeti njegov miris.

Da li je riječ o zaljubljenosti ili se više radi o patološkim oblicima ponašanja, za Alo! je govorio profesor psihologije Radomir Čolaković, koji se osvrnuo na sam fenomen rijalitija, ali i na prirodu patoloških crta ličnosti.

– Ako neka osoba pokazuje fascinaciju samo određenim dijelovima tijela druge osobe, na primjer tuđim pletenicama, stopalima ili obožava neke predmete i daje im natprirodnu, čarobnu moć, tada govorimo o fetišizmu. Takav predmet ili dio tijela može da bude u realizaciji s*ksualnog nagona – kaže na početku profesor Čolaković, i dodaje:

– Međutim, ako u to dodate i fascinaciju mirisima koji su drugima odbojni, poput znoja i gasova, mogu da kažem da takve osobe imaju i elemente nekrofilije. To je poremećaj koji se odnosi na sklonost ka nečemu što je trulo, što se raspada, što je destruktivno. Ekstremni oblik nekrofilije je kada osoba vodi ljubav sa lešom, a to je krivično djelo prema našem zakonu. Blaže crte ovog poremećaja možemo naći kod ljudi koji objave fotografiju pored automobila i napišu: „Moj merdža“, pa ga peru, njeguju i mirišu kao da je živo biće. Sklonost ka nečemu što nije živo, šta se raspada, mirisi koji su neprijatni… Sve su to crte ili elementi nekrofilije, u zavisnosti od ispoljenog intenziteta – kaže Čolaković.

Veza Anđele i Zvezdana u jednom trenutku se prekinula zbog Maje Marinković, a uprkos tome što ju je dečko javno prevario i ponizio, Đuričićeva mu se vratila. Profesor Čolaković kaže da su različiti motivi koji tjeraju ljude da opraštaju prevaru i da mijenjaju partnera.

– Kada kod ljudi imate ekstremni oblik da praštaju javna poniženja i prevare tada govorimo o posesivnosti i dubokom osjećaju nesigurnosti i nedostatka samopoštovanja. Te osobe žele da posjeduje drugu po svaku cijenu i plaše se da će biti napuštene i ostavljene. Zbog toga kada se uhvati za nekoga ne pušta ga – kaže profesor.

Sa druge strane, Zvezdan Slavnić uspješno balansira sa sve tri žene u Zadruzi i, kako se čini, nimalo mu ne smeta da ima s*ks pred bivšom nevjenčanom suprugom.

– Osobe koje uspijevaju da u toj situaciji drže sve pod kontrolom su izuzetni manipulatori, što znači da nisu nimalo glupi, ali nisu ni sigurni u sebe. Teško formiraju stabilnu emocionalnu vezu jer su u duši nesigurni ili su ometeni određenim spektrom psihopatoloških osobina u strukturi ličnosti. Takve osobe nazivamo uglavnim psihopatama, oni mogu da budu vrlo inteligentni, šarmantni, privlačni, a te osobine im služe da manipulišu partnerima. Neke djevojke vole mačo muškarce jer su i same nesigurne pa se uz njih osjećaju sigurnije – rekao je Čolaković.

Maja je promiskuitetna?

Maja Marinković u Zadruzi je bila sa tri muškarca, a profesor Čolaković kaže da na čestu promjenu partnera utiču brojni faktori.

– Promiskuitet je oblik s*ksualnog ponašanja kada osoba ne može da se zadrži na jednom partneru. To je izraz nesigurnosti i s*ksualne nezrelosti i u osobi se javlja svojevrsna s*ksualna zbrka. Stalno mijenja partnere, ne može da se zadovolji jednim i ne mora nužno da znači da je zavisna od s*ksa. Kod nekoga promiskuitet može da se javi i kao odbrambeni mehanizam za ono šta mu nedostaje – poručio je na kraju Čolaković, piše Srbija danas.

