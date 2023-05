“VRATI PARE!” BRUTALAN ODGOVOR PRODUKCIJE MARIJI KULIĆ: Nakon što je iznijela teške optužbe, čelnici reagovali javno!

Marija Kulić nedavno je napustila “Zadrugu 6” kako bi otišla u posetu lekaru, a onda je trebalo da se vrati u rijaliti, međutim, ako je sudeći po njenoj najnovijoj objavi na Instagramu, do toga neće doći.

Marija je iznenada optužila produkciju rijalitija u kojem je boravila godinama sa svojom ćerkom Miljanom i unukom Željkom, da navodno neće da vrate lične stvari detetu, kao i to da joj je rečeno da se u rijaliti ne vraća. Dragi narode, naravno da nije lepo pričati loše o kući u kojoj si boravio, ali kako reći nešto lepo kada gospoda sa televizije Pink neće da vrate Željku igračke, dečiju garderobu, obuću i bicikl. Dete plače zbog svojih igračaka, a sa nekima od njih i spava. Humani ljudi neće da vrate detetu ono što je njegovo, a dete ceo dan plače zbog baš tih njegovih igračaka. Dovezli su me na kontrolu, ja Željka povedem sa sobom i napišu mi poruku da nema potrebe da se vraćam. Ja rekoh odlično, a stvari kažu da neće da vrate. To su ti što ih svi pljuju, ali verujte s razlogom. Molim i apelujem na sve, a naročito na roditelje, da ni slučajno ne dopuste svojoj deci da odu u onaj logor. Nikom nije donelo dobro. Iživljavanje i zloupotreba posebno psihički nestabilnih osoba. Ako ne ugase ovaj monstruozni projekat, ne varajte se da tamo odete ni na tri dana. Završićemo preko suda vraćanje ličnih stvari i nemilosrdno za mnogo toga prekršenog u onom logoru, a dete će plakati do tada zbog svojih igračkica. Vrlo humano – napisala je Marija Kulić. Ubrzo nakon njene objave, usledio je odgovor sa oficijalnog Instagram profila “Zadruge”, u kojem je Mariji saopšteno sledeće:

– Vrati ti pare koje si ukrala. I ti i tvoja ćerka. Dete će dobiti igračke. Vidimo se na sudu – napisano je u okviru komentara sa “Zadruga” profila, ali je Marija potom obrisala komentare ispod svoje objave, a onda i potpuno isključila opciju za komentarisanje na svom profilu. Još uvek nema zvaničnih informacija ispred televizije Pink o tome šta se desilo i da li će se Marija Kulić vratiti u rijaliti.

Podsećanja radi, Miljana Kulić, Marijina ćerka, nedavno je diskvalifikovana iz šeste sezone rijalitija jer je samoinicijativno napustila projekat. Prema ugovoru koji je kao i svaki takmičar potpisala prilikom ulaska, od Miljane će produkcija na sudu potraživati 100.000 evra. Miljana Kulić proslavila se učešćem u rijalitiju “Parovi”, a onda je prešla u najpopularniji rijaliti na ovim prostorima, i deo je “Zadruge” od prve sezone. Miljani je produkcija tokom nekoliko godina učešća obezbedila i posebne uslove za njenog sina, koji je nekoliko sezona boravio na imanju u Šimanovcima, kao i za njenu majku Mariju koja je imala privilegiju boravka i spavanja u posebnom apartmanu sa detetom i redovnih izlazaka napolje kada su u pitanju bile njene lekarske kontrole.

