DOZIVA I PREKLINJE SVOG OCA KAO BOGA – saznala je istinu, ima važnu poruku za tatu dok se guši u suzama

Anđela Đuričić nastavila je da plače i uprkos naporu Aleksandre Nikolić da joj podigne raspoloženje i ostavi prostora da će joj čestitka od roditelja ipak doći.

– Pravim se da sam super, ali sam šutnuta i ostavljena. Porodica mi se ne javlja. Ako ne dobijem čestitku, to je znak da ih sad ne zanimam. Kad sam vidjela za Uskrs da nisu uz mene, Zvezdan mi je bio potreban, a on me je prevario. Kad bi mi samo ta čestitke došla… – rekla je Anđela.

– Hoće, sigurna sam – dodala je Aleks,

– Moja porodica je za mene sve na svijetu. Mama, tata, brat i sestra su mi sve. Nisam zaslužila da se ne jave – rekla je Anđela.

– Napravila si gupost, zaslužila si da te nagrde budi svjesna toga – rekla je Aleks.

– Njima je jako teško zbog tebe. Ne očekuj previše sad – rekla je Aleks.

– Nisam mogla da se kontilišem. Zvezdana sam stvarno zavoljela, dala sam sve od sebe da budem pored njega, a sada nemam ni njegovu podršku – dodala je ANđela.

– Imaš Filipa i mene. Nisi sama, Anđela – kazala je Aleks

– Da nema Ivana, Mikica, Miće i vas dvoje, ja ne bih mogla – rekla je Anđela.

– Anđela, uvjerena sam da te čekaju, ali ih je svega sramota, to je istina – rekla je Aleks.

– Kad je bilo trebalo da budem najjača, posustala sam. Imala sam i više nego što mi je trebalo, sve su mi davali, a ja sam ovo njim priredila – rekla je Anđela.

