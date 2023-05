NATAŠA ŠAVIJA UPRAVO OBJAVILA UZNEMIRUJUĆE I POTRESNE FOTKE: Ovo ne bi trebalo da VIDITE ukoliko ste OSJETLJIVI

Starleta Nataša Šavija pretučena je na jednoj svadbi, a mediji su ranije prenijeli da joj je povrede navodno nanio Stefan Karić.

Naime, Nataša se danas nalazila u Kliničkom Centru Vojvodine, zbog teških tjelesnih povreda.

Ona se sada oglasila i postavila niz uznemirujućih fotki.

Ona je uz fotke napisala i sljedeći tekst:

“Samo da se vidi umjetnost jednog nasilnika nad ženom! Upravo slikano, a za stolom je bila prva faza-poslije 15-ak minuta od prebijanja. Namjerno sam se vratila za sto da vide ljudi sta je smeće uradilo i kao potencijalne svjedoke. Zatim je neki menadžer objekta ili tako nešto naredio da se IZBACIM, da ne bih jelte grozila goste, da bi me obezbjeđenje uhvatilo za ruke-‘ajde napolje,napolje’ kao da sam ja nekog tukla, a onda me jedan uhvatio za ruke a drugi za noge i tako me nosili kao svinju! I kao ‘ajde gubi se odavde’, bez tašne i jakne. Dok se nije pojavio jedan divan čovjek (hvala mu) i rekao im da ne rade to,da nije u redu i on ima kćerku, da mi se donesu stvari i onda me otpratio na taxi, što sama ne bih mogla, jer mi je jedno oko već skoro bilo zatvoreno i zamućen vid,a pritom sam vidjela duplo,jer mi se spustila jagodica od preloma,pa i oko,što ima u izvještaju u bolnici, piše Espreso.

