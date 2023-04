ZVEZDAN I MAJA OZVANIČILI VEZU! Pred svima priznali emocije, a ono što je Anđela otkrila šokiralo je sve ukućane

U roku emisije “Pitanja gledalaca”, voditelj Darko Tanasijević obratio se Zvezdanu Slavniću u ime gledalaca i pitao ga da li se plaši haosa koji nosi odnos sa Majom Marinković, piše Alo.

-Ne plašim se ja, nema razloga – odgovorio je Zvezdan.

-Upozoravalo te je više zadrugara da ona nije naivna i fina i da je vrlo opasna – rekao je Darko.

-Nisam ja ni najmanje fin i bezopasan. Bolje ovako da se poštujemo. Za sada smo lagani – dodao je Zvezdan.

-Nema on razloga za brigu. Ne pokazujem tu vrstu posesivnosti kad je on u pitanju, naš odnos je jako lep i neće dolaziti do tih stvari. Žao mi je, ali u ovom odnosu me nikad nećete gledati u tom izdanju – ubacila se Maja.

-Kako možeš da znaš? Razumijem da si rasterećena ušla u tu vezu, ne iz emocija već strasti i privlačnosti, ali provodite dosta vremena zajedno i svjesna si da možeš da osjetiš nešto više, pa i da ti očekivanja budu veća – upitao je Darko.

-Da ja sebi dozvolim te situacije ne pada mi na pamet, a on ni ne zaslužuje to od mene. On je mene uvijek poštovao i kad je imao neke odnose u kući – rekla je Maja.

-Kakve su tvoje prognoze, da li će on proći kao njegovi prethodnici? – pitao je Darko Anđelu.

-Ne zanima me, mene njihov odnos ne ugrožava i ne bih davala nikakve prognoze – rekla je Anđela.

